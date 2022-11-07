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Экономика

Агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Нижегородской области

01 декабря 2022 15:50  [80] Экономика

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Нижегородской области на уровне ruА, прогноз "стабильный", и кредитный рейтинг долговым инструментам региона - облигациям серии 35011, 35013, 35014, 35015, 35016 – на уровне ruА. Об этом сообщили в министерстве финансов Нижегородской области.

Рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Аналитики "Эксперт РА" оценивают регион как крупный индустриальный центр, характеризующийся диверсифицированной экономикой с акцентом на обрабатывающие производства. Агентство отмечает рост бюджетной автономии области.

"За десять месяцев 2022 года доходы региона приросли на 17,5 процента, налоговые и неналоговые доходы – на 19,6 процента к аналогичному периоду прошлого года. В структуре расходов преобладает социальная направленность", - подчеркнула министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима.

Уровень долговой нагрузки региона оценивается агентством как умеренный. Долговой портфель на отчетную дату был сформирован преимущественно из бюджетных кредитов, доля которых составляла 52,5%, остальной долг был представлен облигационными займами с долей 47,4% и гарантийными обязательствами – 0,1%.

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Теги:
Ольга Сулима Финансы
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