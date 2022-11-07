Кредистория - сервис для помощи в выборе кредита

Большинство россиян обращаются в банк, когда срочно нужно найти крупную сумму. Финансовые организации предлагают широкую линейку продуктов. Так, у клиентов есть возможность выбрать кредит с более подходящими условиями для конкретного случая. Например, если вы собрались купить квартиру в новостройке, рассмотрите ипотечные программы. Когда в семье есть трое и более несовершеннолетних детей, изучите предложения с господдержкой. Подобрать кредит с лучшими условиями поможет встроенная умная система на сайте Кредистория.

Какие услуги предлагает сервис

Площадка принадлежит одному из лидирующих бюро кредитных историй ОКБ. Организация работает на российском рынке уже 18 лет и хранит в своей базе более 600 миллионов записей. Помимо банков и МФО, бюро предлагает услуги для населения. Специально для физических лиц в 2020 году запустился сервис credistory.ru. На нем у пользователей есть возможность:

● заказать отчет о состоянии своей кредитной истории (КИ);

● подобрать банковский продукт на основе вашего персонального рейтинга;

● оформить подписку для защиты от действий злоумышленников;

● повысить свою финансовую грамотность с помощью полезных статей из блога.

Воспользоваться первой услугой можно бесплатно два раза в год — это правило закреплено на законодательном уровне. У вас будет выбор — ознакомиться с отчетом онлайн или скачать его себе на мобильное устройство. Если важно контролировать показатели рейтинга, такая функция сайта доступна бесплатно.

Как подобрать кредит

Сначала нужно зарегистрироваться в системе. Для этого не придется указывать личные данные — используйте подтвержденный аккаунт Госуслуг, Тинькофф или Сбера. После авторизации на сайте перейдите в раздел «Подбор кредитов». На площадке вам будут доступны: потребительские кредиты, займы, карты, рефинансирование и ипотека. Выберите продукт или услугу и укажите нужные параметры. При необходимости можно поменять город.

Система автоматически составит список финансовых организаций в соответствии с вашим запросом. Напротив каждого предложения вы увидите условия кредитования и вероятность одобрения заявки, а также насколько оно популярно у заёмщиков. Вам останется только сравнить продукты, перейти на официальный сайт банка и заполнить небольшую форму для обращения за деньгами. Кредистория — ваш умный помощник по подбору банковских продуктов с лучшими условиями!

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