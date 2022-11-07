Глеб Никитин встретился с делегацией из Республики Беларусь Политика

Фото: Юлия Горшкова, ИА “Время Н”

Глеб Никитин встретился в Нижнем Новгороде с послом Республики Беларусь в России Дмитрием Крутым. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, 1 декабря начался визит белорусской делегации в Нижегородскую область.

В составе делегации представители правительства Беларуси, предприниматели из этой республики. В ходе встречи с делегацией Глеб Никитин выделил положительную динамику развития отношений между регионом и Белоруссией.

"Укрепление российско-белорусской интеграции в рамках союзного сотрудничества всегда было и остается одним из наиболее приоритетных направлений работы для Нижегородской области. Планка по увеличению товарооборота взята, и важно не просто ее сохранить, но и повысить. Для этого ведется точечная работа между нижегородскими и белорусскими предприятиями, которая эффективно осуществляется именно в рамках рабочих групп совета делового сотрудничества", – рассказал губернатор.

По его словам, в условиях санкций необходимо расширять сотрудничество в сфере промышленности. Так, белорусские предприятия являются ключевыми поставщиками автозапчастей для ряда предприятий.

"Говоря о сельском хозяйстве, могу отметить, что без белорусской сельхозтехники сложно представить посевную кампанию в Нижегородской области, ведь более 60 процентов тракторов в регионе – белорусского производства. Для оперативного реагирования на нужды аграриев в прошлом году на базе Лукояновского губернского колледжа мы открыли Нижегородский региональный торгово-сервисный центр Минского тракторного завода", – подчеркнул Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область расширит сферы сотрудничества с Республикой Беларусь.