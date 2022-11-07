Нацпроекты — людям
Рост тарифов ЖКХ с 1 декабря
100% трамвайных путей в Нижнем Новгороде заменят по концессии
Дублёр проспекта Гагарина построят по концессии
Муниципальные лыжные трассы в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Политика
02 декабря 2022 09:15  [73] Глеб Никитин встретился с делегацией из Республики Беларусь
01 декабря 2022 18:17  [654] Первое заседание Общественной палаты III созыва прошло в Нижнем Новгороде
01 декабря 2022 17:39  [615] Пять кандидатов прошли в следующий этап конкурса на пост главы Нижегородского района
01 декабря 2022 12:36  [235] НИА "Нижний Новгород" представляет интернет-конференцию председателя комитета по экологии ЗС НО Владислава Атмахова
01 декабря 2022 09:14  [253] Глеб Никитин обсудил с гендиректором ПАО "Россети Центр" Игорем Маковским итоги ликвидации последствий ледяного дождя
30 ноября 2022 14:52  [224] Глава города Шахтерск ДНР Александр Шатов поблагодарил Олега Лавричева за прием юных спортсменов
30 ноября 2022 13:38  [207] Генпрокуратура разработала порядок приостановки работы СМИ за недостоверную информацию
30 ноября 2022 13:13  [208] Совет Федерации освободил Алексея Кудрина от должности председателя Счетной палаты РФ
30 ноября 2022 11:10  [459] Круглый стол "Россия в поисках новой идентичности: вызовы и перспективы" прошел на площадке Дома народного единства
28 ноября 2022 11:13  [325] Итоги Межрегионального Форума молодежных инициатив подвели в Думе Нижнего Новгорода
Политика

Глеб Никитин встретился с делегацией из Республики Беларусь

02 декабря 2022 09:15  [73] Политика
Фото: Юлия Горшкова, ИА “Время Н”

Фото: Юлия Горшкова, ИА “Время Н”

Глеб Никитин встретился в Нижнем Новгороде с послом Республики Беларусь в России Дмитрием Крутым. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, 1 декабря начался визит белорусской делегации в Нижегородскую область.

В составе делегации представители правительства Беларуси, предприниматели из этой республики. В ходе встречи с делегацией Глеб Никитин выделил положительную динамику развития отношений между регионом и Белоруссией.

"Укрепление российско-белорусской интеграции в рамках союзного сотрудничества всегда было и остается одним из наиболее приоритетных направлений работы для Нижегородской области. Планка по увеличению товарооборота взята, и важно не просто ее сохранить, но и повысить. Для этого ведется точечная работа между нижегородскими и белорусскими предприятиями, которая эффективно осуществляется именно в рамках рабочих групп совета делового сотрудничества", – рассказал губернатор.

По его словам, в условиях санкций необходимо расширять сотрудничество в сфере промышленности. Так, белорусские предприятия являются ключевыми поставщиками автозапчастей для ряда предприятий.

"Говоря о сельском хозяйстве, могу отметить, что без белорусской сельхозтехники сложно представить посевную кампанию в Нижегородской области, ведь более 60 процентов тракторов в регионе – белорусского производства. Для оперативного реагирования на нужды аграриев в прошлом году на базе Лукояновского губернского колледжа мы открыли Нижегородский региональный торгово-сервисный центр Минского тракторного завода", – подчеркнул Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область расширит сферы сотрудничества с Республикой Беларусь.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Белоруссия Глеб Никитин
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Молодёжная столица России
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph