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Общество

Нижегородцы смогут вылететь из аэропорта им. Чкалова в Дубай

02 декабря 2022 09:32  [76] Общество

Нижегородцы смогут вылететь из аэропорта им. Чкалова в Дубай. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта.

Рейсы из Нижнего Новгорода в этот крупнейший город ОАЭ станет выполнять авиакомпания AZUR air. Первый вылет назначен на 6 декабря.

Авиаперевозчик планирует осуществлять рейсы дважды в неделю по вторникам и субботам, до конца марта 2023 года.

Вылеты из Нижнего Новгорода назначены на 3.30, прибытие в ОАЭ – в 9.30. Время указано местное для каждого аэропорта. 

Ранее сообщалось, что нижегородцы рейсом авиакомпании Red Wings смогут вылететь из аэропорта им. Чкалова в Алматы. Напомним, что субсидированные авиабилеты из Нижнего Новгорода будут доступны до конца 2022 года.

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Теги:
Аэропорт Стригино
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