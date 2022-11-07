Нижегородцы смогут вылететь из аэропорта им. Чкалова в Дубай. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта.
Рейсы из Нижнего Новгорода в этот крупнейший город ОАЭ станет выполнять авиакомпания AZUR air. Первый вылет назначен на 6 декабря.
Авиаперевозчик планирует осуществлять рейсы дважды в неделю по вторникам и субботам, до конца марта 2023 года.
Вылеты из Нижнего Новгорода назначены на 3.30, прибытие в ОАЭ – в 9.30. Время указано местное для каждого аэропорта.
Ранее сообщалось, что нижегородцы рейсом авиакомпании Red Wings смогут вылететь из аэропорта им. Чкалова в Алматы. Напомним, что субсидированные авиабилеты из Нижнего Новгорода будут доступны до конца 2022 года.
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