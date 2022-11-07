Нижегородская молодежь встретилась в Павлове с известными спортсменами в рамках проекта "Наше время настало" Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Молодежная встреча в рамках проекта "Наше время настало" по инициативе депутата Госдумы РФ Натальи Назаровой состоялась в городе Павлово.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского Заксобрания, в мероприятии также приняли участие первый заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области, руководитель фракции партии "Единая Россия" Ольга Щетинина, министр спорта Нижегородской области Александр Кононов, депутат Законодательного Собрания Игорь Норенков, председатель Совета депутатов Павловского муниципального округа Виктор Куренков, олимпийские чемпионы, заслуженные спортсмены региона, тренеры спортивных учреждений районов области, представители молодежных организаций, активисты.

"Рада, что проект "Наше время настало" набирает обороты. Благодаря ему мы можем напрямую общаться с молодежью и узнавать их запросы. И здорово, что одним из них является спорт. Спорт высоких достижений начинается с секции "рядом с домом", с дворовой команды, с ФОКа – фундамент будущих побед закладывается в недрах массового спорта. Мы гордимся нашими атлетами, защищающими спортивную честь России и региона на соревнованиях самого высокого уровня. Кстати, они первые почувствовали на себе, что такое ограничение и отмена страны на мировой арене. Недопуск к участию в соревнованиях, лишение российских команд государственного флага и гимна, вызывающее сомнение судейство. Но это нас не делает слабее, а наоборот – мы сильны и едины", - сказала Наталья Назарова.

Напомним, проект "Наше время настало" направлен на создание информационной, образовательной и воспитательной площадки для представителей молодёжных общественных объединений, социально-ориентированных НКО избирательного округа №131. Первая встреча в рамках проекта "Наше время настало" состоялась в июле этого года в Навашине. Представители молодежных организаций совместно с экспертами разработали 6 проектов по ключевым проблемам молодежи.

"Очень приятно и полезно общаться с молодыми ребятами, которые связали свою жизнь со спортом, активно пропагандируют здоровый образ жизни. У них всегда есть идеи и проекты, свое видение того, что нужно сделать, чтобы жизнь в нашей стране, в Нижегородской области, стала лучше. Уверена, именно они станут драйверами развития общества. Поэтому одной из важнейших задач власти я вижу создание условий для развития молодежи, раскрытия потенциала каждого, а как это лучше сделать — мы должны решать вместе молодежью, в том числе и с помощью таких проектов как "Наше время настало", - отметила Ольга Щетинина.

"Губернатор Глеб Сергеевич неоднократно говорил о том, что спорт начинается с дворовой площадки. Нельзя привлечь человека к спорту, если у него рядом с домом нет никакой спортивной инфраструктуры. У нас строятся новые пространства, которые связаны не только с отдыхом, но и с активным, спортивным досугом", - подчеркнул Александр Кононов.

Известные спортсмены Нижегородской области рассказали про свои победы и тренировочный процесс. Так, Олимпийская чемпионка по легкой атлетике, Заслуженный мастер спорта России, Председатель Федерации легкой атлетики Нижегородской области Наталья Садова поделилась своим опытом участия в Олимпиаде 2004 года в Афинах. Чемпионы мира в команде, Мастера спорта международного класса по современному пятиборью Николай Матвеев и Сергей Баранов провели мастер-классы по пятиборью и рассказали об основах фехтования. Руслан Багдасарян, призер Чемпионата мира, обладатель Кубка мира по самбо 2014 года, Заслуженный мастер спорта России, провел тренировку по самбо.