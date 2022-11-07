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Экономика

Объединение нижегородских Водоканала и Теплоэнерго продлится год

02 декабря 2022 12:48  [54] Экономика

Объединение нижегородских ресурсоснабжающих предприятий Водоканала и Теплоэнерго будет идти весь 2023 год.

Об этом во время прямого эфира 2 декабря сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Как отметил мэр, это будет многоэтапный процесс, который продолжится весь 2023 год.

По словам Юрия Шалабаева, слияние двух предприятий "позволит синхронизировать процессы ремонта, в том числе раскопки, а также позволит сэкономить ресурсы".

Ранее сообщалось, что нижегородские Теплоэнерго и Водоканал объединят.

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Теги:
Водоканал Теплоэнерго Юрий Шалабаев
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