Объединение нижегородских Водоканала и Теплоэнерго продлится год

Объединение нижегородских ресурсоснабжающих предприятий Водоканала и Теплоэнерго будет идти весь 2023 год.
Об этом во время прямого эфира 2 декабря сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Как отметил мэр, это будет многоэтапный процесс, который продолжится весь 2023 год.
По словам Юрия Шалабаева, слияние двух предприятий "позволит синхронизировать процессы ремонта, в том числе раскопки, а также позволит сэкономить ресурсы".
Ранее сообщалось, что нижегородские Теплоэнерго и Водоканал объединят.
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