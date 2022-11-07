Как выбрать вкусные мандарины?

Разве можно себе представить зиму без мандаринов https://sibraki.ru/kupit-mandariny-nizhnij-novgorod.html? Конечно же нет. Как только на землю падает первый снег и температура воздуха опускается, люди стремятся на рынки и покупают мандарины.
Спелые мандарины кушать одно удовольствие. Они легко чистятся и приятны на вкус. Конечно, сегодня купить мандарины можно в любое время года, но только зимой они будут по-настоящему вкусными. Для каждого из нас мандарины – это предвестники Нового года. Цитрусовые приносят в дом праздничную атмосферу и дают возможность поверить в сказку.
Старшее поколение до сих пор помнит те времена, когда мандарины появлялись только перед Новым годом. Каждый хотел купить хоть килограмм вкусных фруктов, чтобы украсить ими новогодний стол и накормить детей.
На территорию советских стран мандарины доставляли из Абхазии. К концу декабря вкусные и сладкие фрукты как раз созревали и их отправляли во все уголки огромной страны.
В крупных городах можно было встретить и марокканские мандарины. На них была черная наклейка. Их тоже покупали и по вкусу они ничем не уступали абхазским.
Наверное, по этой причине мандарины и стали любимым лакомством всех советских людей. Стоило поставить на стол тарелку с мандаринами, как тут же поднималось настроение и вокруг становилось сказочно и весело.
На прилавках современных магазинов представлено огромное количество самых разных фруктов. Но к Новому году все стремятся купить именно мандарины и украсить этим фруктом праздничный стол. Наверное, нет такого человека, который бы не любил это субтропический плод.
Выбрать вкусные и сладкие мандарины не так просто, как может показаться. Каждый покупатель хочет купить именно спелые мандарины, чтобы насладиться их вкусом. Мандарины продают не только в супермаркетах и продуктовых магазинах, но и на рынках.
Запутаться в выборе можно легко. Не стоит стесняться пробовать. Обычно продавцы дают попробовать несколько долек. Если этого недостаточно, то можно купить по одному мандарину у каждого продавца и попробовать их. Те мандарины, которые будут самыми вкусными и сладкими, те и стоит покупать.
Специалисты советуют обратить внимание на следующие критерии:
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