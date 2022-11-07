Как выбрать вкусные мандарины?

Разве можно себе представить зиму без мандаринов https://sibraki.ru/kupit-mandariny-nizhnij-novgorod.html? Конечно же нет. Как только на землю падает первый снег и температура воздуха опускается, люди стремятся на рынки и покупают мандарины.

Спелые мандарины кушать одно удовольствие. Они легко чистятся и приятны на вкус. Конечно, сегодня купить мандарины можно в любое время года, но только зимой они будут по-настоящему вкусными. Для каждого из нас мандарины – это предвестники Нового года. Цитрусовые приносят в дом праздничную атмосферу и дают возможность поверить в сказку.

С каких пор мандарины стали считаться символом нового года?

Старшее поколение до сих пор помнит те времена, когда мандарины появлялись только перед Новым годом. Каждый хотел купить хоть килограмм вкусных фруктов, чтобы украсить ими новогодний стол и накормить детей.

На территорию советских стран мандарины доставляли из Абхазии. К концу декабря вкусные и сладкие фрукты как раз созревали и их отправляли во все уголки огромной страны.

В крупных городах можно было встретить и марокканские мандарины. На них была черная наклейка. Их тоже покупали и по вкусу они ничем не уступали абхазским.

Наверное, по этой причине мандарины и стали любимым лакомством всех советских людей. Стоило поставить на стол тарелку с мандаринами, как тут же поднималось настроение и вокруг становилось сказочно и весело.

На прилавках современных магазинов представлено огромное количество самых разных фруктов. Но к Новому году все стремятся купить именно мандарины и украсить этим фруктом праздничный стол. Наверное, нет такого человека, который бы не любил это субтропический плод.

Выбираем мандарины: на какие критерии обратить внимание?

Выбрать вкусные и сладкие мандарины не так просто, как может показаться. Каждый покупатель хочет купить именно спелые мандарины, чтобы насладиться их вкусом. Мандарины продают не только в супермаркетах и продуктовых магазинах, но и на рынках.

Запутаться в выборе можно легко. Не стоит стесняться пробовать. Обычно продавцы дают попробовать несколько долек. Если этого недостаточно, то можно купить по одному мандарину у каждого продавца и попробовать их. Те мандарины, которые будут самыми вкусными и сладкими, те и стоит покупать.

Специалисты советуют обратить внимание на следующие критерии:

Если плод поспел, то ножка у него отделится намного быстрее. Зеленоватый плод будет сложно почистить. Если на кожице есть пятна, то лучше такие мандарины не покупать. Мандарины, на поверхности которых есть плесень, не стоит покупать, потому что они уже не пригодны в пищу. Мягкие и помятые мандарины также не стоит покупать. Скорее всего они замерзли в процессе транспортировки и стали гнить.

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