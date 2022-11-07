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Аналитики ЦУР за 2 года приняли более тысячи управленческих решений

02 декабря 2022 14:22  [49] Общество

Аналитики ЦУР за 2 года приняли более тысячи управленческих решений. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Напомним, ЦУР были созданы во всех субъектах страны по поручению президента России Владимира Путина к 1 декабря 2020 года. Координацию работы 84 ЦУР в стране выполняет АНО "Диалог Регионы".

 "Центр управления регионом" в Нижегородской области был запущен в апреле 2020 года. Основная задача ЦУР – обеспечить прямую и эффективную коммуникацию между жителями и властью с целью решения проблемных вопросов и предотвращения их в будущем.

Как рассказал Дмитрий Чернышенко, благодаря ЦУР в 2,5 раза сократилось время отработки обращений. На основе аналитики запросов граждан за 2 года на местах было принято более тысячи управленческих решений в самых разных сферах – ЖКХ, соцобеспечение, благоустройство.

Центры управления регионами работают не только в субъектах страны, но и в 530 муниципальных образованиях России.

К системе мониторинга ЦУР подключено около 6,5 тысяч пабликов федеральных и региональных органов власти, подведомственных организаций и более 100 тысяч госпабликов. Ведется работа по подключению к обратной связи коммерческих компаний, оказывающих услуги населению. Уже подключено 327 ресурсоснабжающих и управляющих организаций.

"Изначальная задача ЦУР – содействие цифровой трансформации регионов России. Пандемия значительно ускорила переход общения жителей и госслужащих в цифровой формат. Поэтому появление сети ЦУР оказалось очень своевременным. Властям регионов удалось сохранить высокое качество коммуникации с гражданами в новых условиях. Появились и другие форматы – от прямых эфиров чиновников в соцсетях до принятия федерального закона о госпабликах", – рассказал Владимир Табак, генеральный директор АНО "Диалог Регионы".

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Теги:
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