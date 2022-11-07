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Общество

Десять нижегородских подростков приняли участие в военно-патриотической смене в Чечне

02 декабря 2022 14:52  [91] Общество

Фото: Telegram-канал Давида Мелик-Гусейнова

Десять нижегородских подростков приняли участие в военно-патриотической смене в Чечне. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, программа для 200 "трудных подростков" была организована по инициативе Уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.

"В поездку отправились ребята, о которых говорят "трудные" подростки. Один из участников смены сказал на встрече: "Это раньше я был "трудным" подростком. А сейчас начал любить и ценить себя", – сказал замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов по итогам встречи с ребятами.

Нижегородцев сопровождали работники Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи региона. В рамках смены были организованы спортивные, военно-патриотические и туристические мероприятия, лекции и встречи с интересными людьми.

Ранее сообщалось, что два подростковых центра будут созданы в Нижегородской области в рамках программы "Подростки России".

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Теги:
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