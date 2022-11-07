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Общество

Нижний Новгород выполнил план по реализации объектов программы "Вам решать!"

02 декабря 2022 15:02  [93] Общество
Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Нижний Новгород выполнил план на 2022 год по реализации объектов в рамках программы "Вам решать!". Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

По словам главы города, всего в текущем году в областном центре был выполнен 61 проект. В голосовании по данной программе приняло участие почти 70 тыс. жителей областного центра.

Больше всего голосов было отдано за ремонт дорог частного сектора. Как отметил Юрий Шалабаев, во многих таких местах ремонта не было по 30-40 лет. На втором месте по числу отданных голосов оказались проекты по строительству детских и спортивных площадок.

"Их устанавливают во дворах и на территориях образовательных учреждений. И, конечно, никуда без благоустройства. По "Вам решать!" жители, как правило, голосуют за преобразование своих внутридворовых территорий или рядом находящихся мест – знаковых именно для этой улицы, квартала, района. Где-то давно проблемы с освещением, нет лавочек, парковочных мест, хочется пышный зелёный газон, цветущий палисадник, тропинки. С помощью проекта удаётся решить реально важные для нижегородцев вопросы", - подчеркнул Юрий Шалабаев.

По направлению "Наши дороги" победили 32 заявки; по направлению "Спорт для всех" и "Всё лучшее детям" были реализованы в совокупности 20 инициатив; остальные воплотили в жизнь по направлениям "Общественные пространства" и "Наша инфраструктура".

Нижегородцы, принявшие активное участие в голосовании "Вам решать!", отмечают главное преимущество проекта: по их словам, он помогает решить проблемы, волнующие конкретных людей на определённых территориях.

Так, например, жители посёлка "Металлист" в Ленинском районе голосовали за обустройство дороги. "Наш частный сектор с момента основания постепенно разрастался, однако необходимая дорога появилась только в этом году благодаря проекту "Вам решать!", чему мы очень рады. Здесь стало много машин, и раньше для их проезда мы самостоятельно латали грунтовую дорогу щебнем. Дети летом и осенью вязли на велосипедах. Прохожие – с грязной обувью. К счастью, сейчас мы об этих проблемах забыли", - рассказала о прошлых проблемах жительница ул. Шлиссельбургской в посёлке "Металлист" Юлия Моисеева.

В Советском районе на ул. Пушкина у жителей были другие пожелания. С 50-х годов прошлого века во дворе у дома № 41а были сараи, играть с детьми местные жители ходили на площадки, расположенные на других улицах. И всё это время они хотели свою. "Я здесь выросла, помню, как мы всегда бегали играть к другим ребятам во дворы. А с рождением своего ребёнка захотелось уже площадку рядом с домом. Объединились с соседями и проголосовали, а сейчас уже ходим все дружно сюда гулять. Отличная получилась площадка с мягким покрытием", - поделилась жительница ул. Пушкина Ольга Пикулькина.

В Нижегородском районе на ул. Гоголя –  пятачок рядом с Палатой Пушникова всегда был заставлен машинами, и жители проголосовали за новую зону отдыха. "Это место для нас очень ценно – мы всем двором и со всеми желающими проводим здесь праздники, наряжаемся, поём, танцуем, печём блины, водим хороводы. Конечно, машины нам очень мешали. И по итогу участия в проекте мы получили то, о чём просили. Получился такой уютный тихий уголок с благоустроенной площадкой, лавочками, новым освещением, а ещё со сценой и специальным постаментом, который мы заказывали для нашей новогодней ели", - сказала участница проекта "Вам решать!" Татьяна Машенькина, жительница ул. Гоголя.

Ранее сообщалось, что почти 30 инициатив будет реализовано в Дзержинске в 2022 году по программе "Вам решать!".

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Теги:
Благоустройство Вам решать! Юрий Шалабаев
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