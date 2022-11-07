Особенности регистрации ООО в 2022 году

Общество с ограниченной ответственностью — популярная форма предпринимательства. Её чаще выбирают те бизнесмены, кто решил вести дела вместе с партнёрами, а не в одиночку. Сегодня можно зарегистрировать компанию не выходя из дома, например онлайн через банк.
В регистрации ООО могут участвовать один или несколько человек, максимум 50. У общества должен быть уставный капитал, в который вносят деньги все его участники, причём необязательно в равных долях. Минимальный размер уставного капитала — всего 10 000 рублей (статья 14 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ). Однако для фирм, планирующих заниматься страхованием, кредитованием или торговлей алкоголем, сумма будет существенно выше.
Оплатить доли в УК можно:
Решение о том, кто сколько вносит в УК, а также в какую сумму оценивается внесённое имущество, принимают все участники единогласно. Каждый партнёр будет получать прибыль пропорционально своим вложениям.
Зарегистрировать юрлицо в 2022 году — значит провести собрания учредителей, оформить необходимые документы, отправить заявление в регистрирующую налоговую. Это если очень коротко.
А подробная инструкция будет такой:
А ещё не забудьте про уведомление о выборе налогового спецрежима, если не хотите работать на сложной общей системе налогообложения (ОСНО). Лучше его подать во время регистрации, но можно и в течение месяца после. От выбранного режима зависят порядок ведения бухучёта, суммы и график платежей, количество отчётов и другие важные нюансы работы.
С прошлого года начали действовать упрощённые правила открытия юрлиц через нотариусов. Раньше приходилось платить нотариусам и за подтверждение подлинности подписи заявителя, и за подачу документов в ИФНС.
Сейчас, если нотариус подтвердил, что подпись на заявлении Р11001 настоящая, он самостоятельно передаёт документы в ИФНС. Теперь это считается одним нотариальным действием (Федеральный закон от 26.05.2021 №143-ФЗ).
И ещё одно новшество: до конца 2022 года ООО могут проводить заочно любые собрания, в том числе общее собрание участников для регистрации юрлица, а также для утверждения годовой отчётности (Федеральные законы от 25.02.2022 №20-ФЗ и №25-ФЗ).
Удалённая подача документов — это удобно, да и госпошлину платить не придётся. Однако вам понадобится электронная подпись. При открытии бизнеса через Альфа-Банк её можно получить бесплатно.
Понадобится только паспорт и СНИЛС. Всё остальное сделают за вас:
А ещё откроют счёт, подключат бухгалтерию, подарят бонусы на развитие.
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