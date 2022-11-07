Особенности регистрации ООО в 2022 году

Общество с ограниченной ответственностью — популярная форма предпринимательства. Её чаще выбирают те бизнесмены, кто решил вести дела вместе с партнёрами, а не в одиночку. Сегодня можно зарегистрировать компанию не выходя из дома, например онлайн через банк.

Уставный капитал общества

В регистрации ООО могут участвовать один или несколько человек, максимум 50. У общества должен быть уставный капитал, в который вносят деньги все его участники, причём необязательно в равных долях. Минимальный размер уставного капитала — всего 10 000 рублей (статья 14 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ). Однако для фирм, планирующих заниматься страхованием, кредитованием или торговлей алкоголем, сумма будет существенно выше.

Оплатить доли в УК можно:

деньгами;

ценными бумагами;

другим имуществом;

имущественными правами.

Решение о том, кто сколько вносит в УК, а также в какую сумму оценивается внесённое имущество, принимают все участники единогласно. Каждый партнёр будет получать прибыль пропорционально своим вложениям.

Пошаговый план регистрации ООО

Зарегистрировать юрлицо в 2022 году — значит провести собрания учредителей, оформить необходимые документы, отправить заявление в регистрирующую налоговую. Это если очень коротко.

А подробная инструкция будет такой:

Подумайте, как будете организовывать общество — в одиночку или с учредителями. Решите, как назовёте фирму, где будет юридический адрес, каков уставной капитал. Подберите коды ОКВЭД для видов деятельности, которыми планируете заниматься. Подумайте, какая система налогообложения будет выгодней. Все принятые на общем собрании решения оформите протоколом. Подготовьте и утвердите устав общества, назначьте гендиректора. Его можно выбрать из учредителей или со стороны. Соберите и подайте в регистрирующую налоговую инспекцию заявление по форме Р11001, паспортные данные и ИНН всех участников, устав юрлица, протокол о его создании, договор об учреждении юрлица (если в фирме несколько участников), квитанцию об уплате госпошлины. При подаче документов онлайн госпошлину не платят.

А ещё не забудьте про уведомление о выборе налогового спецрежима, если не хотите работать на сложной общей системе налогообложения (ОСНО). Лучше его подать во время регистрации, но можно и в течение месяца после. От выбранного режима зависят порядок ведения бухучёта, суммы и график платежей, количество отчётов и другие важные нюансы работы.

Новшества 2022 года

С прошлого года начали действовать упрощённые правила открытия юрлиц через нотариусов. Раньше приходилось платить нотариусам и за подтверждение подлинности подписи заявителя, и за подачу документов в ИФНС.

Сейчас, если нотариус подтвердил, что подпись на заявлении Р11001 настоящая, он самостоятельно передаёт документы в ИФНС. Теперь это считается одним нотариальным действием (Федеральный закон от 26.05.2021 №143-ФЗ).

И ещё одно новшество: до конца 2022 года ООО могут проводить заочно любые собрания, в том числе общее собрание участников для регистрации юрлица, а также для утверждения годовой отчётности (Федеральные законы от 25.02.2022 №20-ФЗ и №25-ФЗ).

Как зарегистрировать бизнес онлайн

Удалённая подача документов — это удобно, да и госпошлину платить не придётся. Однако вам понадобится электронная подпись. При открытии бизнеса через Альфа-Банк её можно получить бесплатно.

Понадобится только паспорт и СНИЛС. Всё остальное сделают за вас:

проверят документы;

подготовят заявление в налоговую;

выпустят ключ КЭП, чтобы вы могли всё подписать удалённо;

отправят документы в регистрирующий орган.

А ещё откроют счёт, подключат бухгалтерию, подарят бонусы на развитие.

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