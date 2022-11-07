Эксперт-мониторинг событий с 25 ноября по 2 декабря 2022 года от АНО "Минин-центр" Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – Русская и Китайская мечта.



Как отмечает эксперт "Минин-центра", член НРО "Русской мечты", декан Высшей школы международных отношений и мировой политики НГЛУ им. Добролюбова, доктор политических наук, профессор Светлана Колобова, принявшая участие 29 ноября в научно-практической конференции «10 лет Китайской мечте», организованной Центром русско-китайского гуманитарного сотрудничества и Общероссийским движением "Русская Мечта" на базе Московского финансово-юридического университета МФЮА, что данное мероприятие направлено на обсуждение вопросов сотрудничества, объединение широких слоев российского и китайского общества с целью укрепления дружбы, мира, развития и взаимопонимания между общественными и политическими деятелями, предпринимателями, деятелями науки, образования, искусств, физической культуры, спорта и других сфер.

Надо отметить, что мероприятие было инициировано общероссийским общественным движением «Русская Мечта», выросшим из "Изборского клуба", созданного в том же 2012 году. То есть движения развивались параллельно, с учетом своих специфик. По русской традиции гостеприимства и с желанием подробнее изучить опыт реализации «Китайской мечты», как государственной стратегии и наметить пути углубления практического сотрудничества, название сформулировано таким образом - обмен опытом и обсуждение вопросов научно-технического сотрудничества;

Конференция прошла при поддержке: посольства Китайской Народной Республики в Российской Федерации, Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничества, Российского Союза научных и инженерных общественных объединений, ассоциации «Российский Дом международного научно-технического сотрудничества», Фонда содействия развитию спорта и культуры мира.

В работе конференции приняли участие: Инь Бинь – председатель Центра русско-китайского гуманитарного сотрудничества и развития, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Михаил Делягин, руководитель Экспертного совета Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, руководитель Аналитического центра "Русская мечта и Китайская мечта" Изборского клуба, председатель Наблюдательного совета Института Китая Российской академии наук Юрий Тавровский и ведущие российские и китайские политологи, китаеведы, деятели науки и производства, представители общественных организаций, академических институтов, университетов, образовательных учреждений, писатели, поэты, композиторы, спортсмены, религиозные деятели, студенты, аспиранты.



Особенно знаково прозвучало выступление Председателя Общероссийского движения "Русская Мечта" А.А. Проханова, представившего концепцию "Русской мечты" в ее связи с "Китайской мечтой". Отметив, что "Русская мечта – это удивительная существующая в каждом из нас сила, не дающая нам унывать, заставляющая каждого из нас творить, любить друг друга и, по существу, создавать новую Русскую божественную цивилизацию". Русская мечта – это общество, в котором должна быть гармония мира и православия как учения о достижении русского идеала справедливости, бытия общества, где между людьми возникает идея братства, сотрудничества, процветания всего человечества, гармонии всего мироздания, общества, где нет насилия сильного над слабым. Развивая тезис о концепции "Русской мечты" А.А. Проханов отметил, что народы Запада и Востока сформулировали свою национальную мечту, которая у каждого своя. Идея американской мечты – это "Град на холме", где основа - управление миром и уничтожение всего неугодного. Русская мечта – это "Храм на холме". Холм- это наша история с победами и провалами, великими достижениями. В "Китайской мечте" человек может быть счастлив, если счастлив весь мир, китайское благоденствие возможно в рамках мирового. Наши мечты совместимы с китайской, они близки, так как у нас сущность общая, так как в глубине китайской культуры заложены основы восхождения к небесному идеалу. Два вектора «Русской мечты» и «Китайской мечты» направлены на гармонию, устремленную ввысь.

В тематическом круглом столе "Китайская мечта – Русская мечта" приняла участие делегация Нижегородского регионального отделения "Русской мечты", где был представлен доклад о развитии сотрудничества между Нижегородской областью и городами Китая, роли молодежного российско-китайского сотрудничества в развитии межгосударственных отношений и развития технологий многосторонней дипломатии, продвижения русского языка и культуры в Китае и китайского языка и культуры в Нижегородской области, развития новых форматов сотрудничества в сфере туризма.

Безусловно, опыт КНР является важным для изучения и адаптации лучших практик в современных международных отношения и вопросах регионального сотрудничества. Однако, у России есть собственный путь развития и свой исторический опыт. В России, как многовековой цивилизация попытки копирования каких бы то ни было зарубежных моделей ни к чему хорошему не приводили и не приведут.

Важнейшей задачей, на наш взгляд, в рамках развития гуманитарного сотрудничества с КНР является комплексный, системный подход к его реализации с учетом продвижения интересов Нижегородской области, как крупнейшего центра России за рубежом. Ведущим направлением работы в сфере гуманитарного сотрудничества может стать международное молодежное сотрудничество, совместная проектная деятельность молодежи по актуальным вопросам современного развития науки, экономики, инноваций и цифровых решений, сотрудничества России и Китая по вопросам глобальной повестки в тесном взаимодействии с крупнейшими российскими неправительственными организациями, деловыми сообществами и СМИ.

Как показывают многочисленные социологические исследования, молодежь зарубежных стран мало знает о реальной жизни в России, особенно в условиях беспрецедентной информационной войны против нашей страны. Совместная молодежная проектная деятельность предоставит широкие возможности продвижения идей "Русского мира" в страны Юго-Восточной Азии, позволит продемонстрировать лучший опыт и лучшие практики и открытия России в прорывных отраслях экономики, медицины, культуры и образования.

Сетевое сотрудничество в современном информационном обществе открывает для молодого современного поколения «визуалов» возможности освоения цифрового пространства через проведение совместных онлайн-проектов и образовательных программ, которые содержат в себе философию гуманных ценностей народов России и Китая. Прежде всего, к ним можно отнести вопросы продвижения русского языка в мире и в КНР, в частности, не только через сложившиеся образовательные практики, но и через молодежное волонтерство. Молодежь Нижегородской области, основываясь на уникальной истории нашего региона, богатейшем опыте и традициях русского национального искусства, культуры, мировых открытий России, изменивших современную цивилизацию, способна через различные форматы коммуникации гораздо быстрее и доступнее предать эту информацию о нашей великой стране.

Не секрет, что российская молодежь, выучив китайский язык на определенном уровне владения, с большим желанием и радостью участвует в грантовых финансовых программах КНР по обучению в Китае. Нужно отметить, что поток таких студентов увеличивается. И это всегда похвально - получить международный опыт образования. Но в этой связи возникает вопрос – после обучения в КНР насколько велик поток студентов, кто хотел бы вернуться в Россию после такого обучения? Действительно ли сегодня цифры тех специалистов, кто получил международный диплом за рубежом, соизмеримы с решением задач стратегического развития региона и страны?

Всем известно, что опыт двустороннего молодежного сотрудничества динамично развивается. Ежегодно Федеральное агентство по делам молодежи и Всекитайская федерация молодежи совместно работают в подкомиссии по сотрудничеству в области молодежной политики Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. Однако, будет полезным системное структурирование такой работы и на уровне Нижегородского региона с учетом развития побратимских связей Нижнего Новгорода и городов Китая. Кроме того, в современном глобальном обществе исключительную значимость приобретает формат многосторонней дипломатии, которая позволяет расширять информационную повестку России в регионе Юго-Восточной Азии.

В этой связи стоит отметить недавнее открытие в Нижегородской области на базе Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н.А. Добролюбова первого в России Международного молодежного хаба стран Шанхайской организации сотрудничества. Это позволит молодежи 21 страны ШОС, стран- наблюдателей и стран- партнеров в новом формате получать знания о России во всех сферах социально- экономического развития. И отрадно отметить, что именно Нижегородская область в этом многостороннем сотрудничестве является первопроходцем.

По итогам обсуждений участники круглого стола "Русская Мечта – Китайская Мечта" приняли следующую резолюцию: "Участники круглого стола обсудили совместные проекты и предложения в сфере развития двусторонних общественно значимых проектов и пришли к выводу о необходимости учреждения Института проектирования будущего "Русской Мечты" с использованием аналогичного опыта китайской стороны. Институт в перспективе должен заниматься разработкой привлекательного для российского государства и общества образа будущего на долгосрочную перспективу".

Региональная тема – Президенту представлен первый корпус «Школы 800» в Нижнем Новгороде

Эксперт "Минин–центра", ведущий научный сотрудник ННГУ им.Н.И. Лобачевского, к.и.н. Александр Сорокин отмечает, что 30 ноября Президенту России Владимиру Путину губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил корпус «Школы 800» в Верхних Печерах и доложил о подготовке ее к запуску (https://government-nnov.ru/?id=315029) .

Напомним, что «Школа 800» – инновационный образовательный центр, миссия которого направлена на создание нового типа "открытой умной школы" Обучение будет вестись на принципах индивидуальной программы. Начальная школа будет являться школой полного дня с возможностью продолжения обучения в рамках программ дополнительного образования. Начиная с 9 класса предполагается профилирование дальнейшего обучения.

Школа представляет собой несколько комплексов и площадок (три собственно школы по 1500 мест в Верхних Печерах и Автозаводском районе и на 1100 мест в Сормовском районе, а также Центр дополнительного образования на 450 мест в Борском районе). Все корпуса объединены общей образовательной программой.

Отметим, что это первый в России крупный инвестиционный проект в формате государственно-частного партнерства в отношении образовательной организации.

Школа активно позиционирует себя как флагман в сфере образования, сотрудничающий с ведущими научными центрами. Так, в сентябре и ноябре этого года были подписаны соглашения о сотрудничестве с Нижегородским государственным техническим университетом и Приволжским исследовательским медицинским университетом. Предполагается, что вузы-партнеры будут участвовать в предпрофильной подготовке учащихся и ранней профориентации. Тем самым будет выстроена стратегия «старшая школа – региональный вуз – работодатель».

Важно, что подготовка управленческих кадров для школы велась в рамках соответствующего соглашения и активного участия Корпоративного университета Правительства Нижегородской области (КУПНО).

Кроме того, Школа оказывает методическую поддержку ведущим преподавателям. В августе была завершена серия методических семинаров "Первая педагогическая эстафета в Нижнем Новгороде", на которых в качестве ведущих спикеров были приглашены авторы учебно-методических комплексов и методисты издательства "Просвещение". В данном мероприятии приняли участие более 1000 педагогов всего региона.

Примечательно, что ключевыми стали темы, отражающие собственно миссию Школы – "Дизайн педагогического мышления современного учителя", "Новая образовательная реальность", "Воспитывающее обучение или обучающее воспитание на уроках литературы" и т.д..

Состоявшийся запуск проекта – хотя и с существенным отклонением от первоначальных сроков – является важным событием в сфере развития образования в регионе. "Школа 800", по замыслу власти, станет не только флагманом образования, но и ресурсным центром для педагогов всего региона. Сбор и апробация новейших практик обучения, воспитания и вовлечения учащихся в общественную жизнь востребованы в условиях необходимости создания четких и понятных траекторий личностного и профессионального роста для молодежи. И школа является важной и отправной точкой в данных траекториях.

Муниципальная тема – "С кем вы, деятели культуры?".

Эксперт "Минин-центра" Вячеслав Гуськов отмечает, что в Нижнем Новгороде планируется проведение в декабре в концертном зале в центре города спектакля с участием известной актрисы театра и кино Лии Меджидовны Ахеджаковой. Анонсируется постановка по пьесе иноагента Л. Улицкой "Мой друг Вениамин". Этот литератор, эмигрировал в Германию и оттуда систематически и крайне нелицеприятно отзывается о Президенте России В.В. Путине и политике государства в целом.

Лия Ахеджакова в последние годы пытается сохранить уходящую известность в основном антироссийскими публичными заявлениями: "Устала от мнимого величия России и борьбы за "свои" земли. Хочу приехать в Украину после её победы!". То есть победы Украины над Россией - прямо и откровенно! Ахеджакова явно уверена, что за такую откровенность ей, популярной актрисе запомнившейся зрителям множеством однотипных ролей второго плана, либо ничего не будет, останется лишь эффект узнаваемости, либо, заработав антироссийский общественный капитал, она горделиво уедет на Запад.

Кощунством является и то, что на этот спектакль можно будет прийти по "Пушкинской карте", которая, как известно, создана для возможности за счет бюджета приобщиться к высокому искусству нашей молодежи – школьникам и студентам.

К сожалению, приходится признать, что актуальнейший проект "Пушкинская карта" иногда используется для влияния на подрастающее поколение и наживы за государственный счет деятелей культуры и искусства, являющихся открытыми противниками Русского мира и Российского государства. Удивляет, что их «принципиальная позиция» позволяет брать деньги от ненавистного государства и «растрачивать талант» перед презираемым народом.

Считаю, что механизм принятия мероприятий под действие Пушкинской карты надо сделать транспарентным и, во избежание подобных эксцессов необходимо усиление роли соответствующих структур региональных и муниципальных властей, привлечение к этим решениям общественного совета при министерствах культуры всех уровней, общественных палат.

Настало время избавляться от завораживающей магии имен сбежавших литераторов, считающих себя вправе делать политические заявления столичных актеров, в нашем случае – весьма посредственных. Культура сегодня тоже линия фронта, проходящая через наши души и умы и проигрыши здесь подрывают общественный дух.