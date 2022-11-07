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Экономика

Российско-белорусское производство трамваев развернули в Нижегородской области

03 декабря 2022 09:23  [197] Экономика
Фото из телеграм-канала Глеба Никитина

Фото из телеграм-канала Глеба Никитина

Российско-белорусское производство трамваев развернули в Нижегородской области.

В церемонии приняли участие губернатор Нижегородской области, замминистра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов, Посол Республики Беларусь в России Дмитрий Крутой, министр промышленности РБ Александр Рогожник.

Производственная площадка, располагающаяся в Ворсме Павловского района, станет базой для модернизации системы городского электротранспорта в Нижнем Новгороде, сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, возможность открытия нового производства обсуждалась в ходе визита нижегородской делегации в Беларусь в мае 2022 года.

Трамваи, выпускаемые в Нижегородской области, будут носить название "МиНиН" (Минск+Нижний Новгород).

По словам Глеба Никитина, в Ворсме для Нижнего Новгорода выпустят около 170 трамваев, в их числе и трехсекционные.

"И внешний облик, и интерьеры разработаны специально для нашего города. Трамвай будет удобен для всех - и пожилых, и мам с колясками, и людей с ограниченными возможностями здоровья", - написал губернатор в телеграм-канале.

"Наша программа - крупнейшая в России! По-настоящему уникальный пример сотрудничества!" - заявил Глеб Никитин.

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Теги:
Глеб Никитин Промышленность Трамвай
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