Ольга Щетинина: "Поддержать ветеранов боевых действий, дать им уверенность в завтрашнем дне – наша общая задача" Общество

Фракция "Единая Россия" внесла в региональный парламент законопроект, направленный на усиление соцподдержки ветеранов и инвалидов боевых действий и членов их семей.

Как сообщает пресс-служба ЗС НО, проектом закона "О мерах социальной поддержки инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, членов их семей и семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий" предлагается с 1 января 2023 года ежемесячное дополнительное материальное обеспечение инвалидов боевых действий I группы довести до размера среднемесячной заработной платы в Нижегородской области.

Также дополнительные выплаты увеличиваются для инвалидов боевых действий II и III групп и членов семей погибших ветеранов боевых действий:

- инвалидам боевых действий второй группы - в размере 3,5 тысяч рублей;

- инвалидам боевых действий третьей группы - 3 тысячи рублей;

- членам семей погибших, умерших, пропавших без вести ветеранов - 3 тысячи рублей.

Кроме того, проектом закона закрепляются и другие меры поддержки инвалидов и ветеранов боевых действий, членов их семей, среди которых – бесплатное предоставление земельных участков, льготы по транспортному налогу, внеочередное оказание бесплатной медицинской помощи, обеспечение бесплатными путевками в санатории и реабилитационные центры и т.д.

"Поддержать ветеранов боевых действий, дать им уверенность в завтрашнем дне – наша общая задача. Особенно это касается тех, кто потерял возможность работать и обеспечивать себя и свою семью. Пример ветеранов, выполнявших свой воинский долг, очень важен для патриотического воспитания подрастающего поколения, престижа военной службы, звания защитника Отечества. Поэтому меры социальной поддержки должны быть действительно ощутимыми", - подчеркнула первый заместитель председателя ЗС НО, руководитель фракции партии "Единая Россия" Ольга Щетинина.