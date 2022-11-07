Пять машин повреждены в результате пожара в автосервисе в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пять машин повреждены в результате пожара в автосервисе в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, информация о ЧП в пер. Семеновский поступила 3 декабря в 01:42.

На место в оперативном порядке выехали огнеборцы. На тушении пожара в нижегородском автосервисе были задействованы 37 человек личного состава и 10 единиц техники.

Возгорание было ликвидировано в 03:11.

Согласно информации регионального главка МЧС России, огнем повреждено пять легковых машин.

В настоящее время устанавливается причина произошедшего.