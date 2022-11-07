Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Нижегородской области
Пять машин повреждены в результате пожара в автосервисе в Нижнем Новгороде.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, информация о ЧП в пер. Семеновский поступила 3 декабря в 01:42.
На место в оперативном порядке выехали огнеборцы. На тушении пожара в нижегородском автосервисе были задействованы 37 человек личного состава и 10 единиц техники.
Возгорание было ликвидировано в 03:11.
Согласно информации регионального главка МЧС России, огнем повреждено пять легковых машин.
В настоящее время устанавливается причина произошедшего.
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