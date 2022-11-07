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Происшествия

Труп мужчины нашли при тушении пожара в Городецком районе

03 декабря 2022 14:39  [59] Происшествия

Труп мужчины нашли при тушении пожара в Городецком районе.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение о ЧП в городе Заволжье поступило 3 декабря в 10:10.

До прибытия пожарно – спасательных подразделений из горящего многоквартирного дома эвакуировались 10 человек.

Открытое горение было ликвидировано в 10:36.

При тушении пожара был обнаружен труп мужчины.

В настоящее время устанавливается причина случившегося.

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Теги:
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