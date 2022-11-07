Труп мужчины нашли при тушении пожара в Городецком районе.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение о ЧП в городе Заволжье поступило 3 декабря в 10:10.
До прибытия пожарно – спасательных подразделений из горящего многоквартирного дома эвакуировались 10 человек.
Открытое горение было ликвидировано в 10:36.
При тушении пожара был обнаружен труп мужчины.
В настоящее время устанавливается причина случившегося.
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