Труп мужчины нашли при тушении пожара в Городецком районе Происшествия

Труп мужчины нашли при тушении пожара в Городецком районе.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение о ЧП в городе Заволжье поступило 3 декабря в 10:10.

До прибытия пожарно – спасательных подразделений из горящего многоквартирного дома эвакуировались 10 человек.

Открытое горение было ликвидировано в 10:36.

При тушении пожара был обнаружен труп мужчины.

В настоящее время устанавливается причина случившегося.