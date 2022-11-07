Нижегородский НОЦ на Конгрессе в Сочи заключил три соглашения о сотрудничестве Общество

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ) заключил три соглашения о сотрудничестве в ходе II Конгресса молодых ученых в Сочи - главного мероприятия этого года в рамках десятилетия науки и технологий.

Соглашения о сотрудничестве в сфере науки и технологий подписаны с правительствами Белгородской и Самарской областей, а также с Северным (Арктическим) федеральным университетом имени М. В. Ломоносова (на базе вуза создан НОЦ "Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования").

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, возглавивший делегацию региона на Конгрессе молодых ученых, отметил, что обмен опытом лежит в основе эффективного решения задач, которые сейчас стоят перед страной.

"За любой высокотехнологичной разработкой, которая внедряется в производство, стоят ученые, инженеры, программисты, дизайнеры и многие другие люди, обладающие специализированными знаниями. Не всегда они живут в одном регионе. Объединяя усилия, можно решать задачи намного эффективнее, но работу необходимо координировать. Для этого Нижегородский НОЦ заключил на конгрессе соглашения о сотрудничестве. К примеру, одними из направлений нашего научно-образовательного центра являются интеллектуальные транспортные системы и инновационные производства, а НОЦ "Российская Арктика" специализируется на материалах и технологиях для судостроения. Без сомнения, нам есть чем поделиться с коллегами в этой области, а у них есть наработки, которые будут полезны нашим организациям", - сказал Андрей Саносян.

По словам советника губернатора Нижегородской области по науке и инновациям, руководителя ИНТЦ "Квантовая долина" Тимура Халитова, заключенные соглашения выражают, в первую очередь, стремление к более тесному сотрудничеству, однако не ограничивают направления для взаимодействия.

"Помимо обмена опытом и знаниями, сотрудничество будет выражаться в проведении совместных конференций и образовательных программ, поддержке при построении отношений между предприятиями из разных регионов. Кроме того, сейчас мы активно работаем над привлечением партнеров для нашего инновационного научно-технологического центра "Квантовая долина". Там нет региональных ограничений, поэтому будем рады видеть в качестве резидентов компании из Белгородской, Самарской, Архангельской и других областей", - сказал Тимур Халитов.

По информации пресс-службы нижегородского правительства, II Конгресс молодых ученых проходит на базе Парка науки и искусства "Сириус" в Сочи с 1 по 3 декабря. На стенде Нижегородского НОЦ на мероприятии представлены 12 инновационных разработок организаций региона, среди которых российский мини-компьютер, материалы для создания костных имплантов, особо чистые стекла для оптики, экзоскелет, сканер для 3D-анализа поверхностей, установка индукционной потоковой левитации для получения наночастиц и другие.

НОЦ в Нижегородской области был одним из первых пяти научно-образовательных центров, созданных в России в рамках национального проекта "Наука". Нацпроект реализуется в стране по инициативе президента РФ Владимира Путина с 2018 года. В 2021-м он был переформатирован в нацпроект "Наука и университеты" и включил в себя четыре федеральных проекта: "Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии", "Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям", "Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров" и "Развитие человеческого капитала в интересах регионов, отраслей и сектора исследований и разработок".

Ознакомиться с возможностями, которые предоставляет бизнесу и научным организациям Нижегородский НОЦ, можно на сайте организации: https://science52.ru/.