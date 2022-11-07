Житель Нижнего Новгорода перевёл банковским мошенникам почти 9 млн рублей Происшествия

Нижегородские полицейские напоминают жителям региона о необходимости соблюдения правил финансовой безопасности. Так, очередной нижегородец после звонков мошенников лишился почти 9 млн рублей.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Нижнему Новгороду, очередной жертвой телефонных мошенников стал 28-летний житель Автозаводского района. Он рассказал полицейским, что в течение пяти дней ему звонили "сотрудники службы безопасности" из нескольких банков. Каждый раз они сообщали, что некие третьи лица пытаются оформить на имя потерпевшего крупный кредит.

Звонившие убеждали молодого человека, что для отмены операции ему нужно оформить "зеркальный кредит" и перевести деньги на "безопасный счёт". После этого, якобы, оформленный мошенниками на его имя заём будет погашен.

Автозаводец верил злоумышленникам: он оформил заявку на кредит, одолжил у родственников крупную сумму денег - и перевёл на счета аферистов в общей сложности 8 млн 943 тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех причастных к данному преступлению.

В УМВД предупредили, что мошенники при помощи специальных программ могут камуфлировать свои телефонные номера под номера телефонов государственных органов и правоохранительных структур.

Полицейские напоминают гражданам о том, что менеджеры банка, а также сотрудники правоохранительных структур никогда не запрашивают по телефону у владельцев банковских карт конфиденциальную информацию, а также не требуют проведения каких-либо финансовых операций.

Напомним, по аналогичной схеме недавно жительница Арзамаса лишилась почти 2 млн рублей, а жительница Нижнего Новгорода перевела мошенникам более 4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что по данным соцопросов, каждому десятому нижегородцу ежедневно звонят телефонные мошенники, а каждый пятый принимает звонки от злоумышленников несколько раз в неделю. Причём также каждому десятому жителю Нижнего Новгорода уже приходилось становиться жертвой аферистов.