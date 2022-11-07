Что такое web-приложение и чем оно отличается от сайта?

Многие современные компании стараются продвигать свой бизнес с помощью интернет-сетей. Здесь сосредоточена аудитория с разными интересами и возрастными категориями. Однако разработки сайта не всегда бывает достаточно для привлечения новых пользователей. В такой ситуации предпринимателю может потребоваться заказать web приложение для установки на смартфон. Ими могут служить разные программы для бизнеса, торговые ресурсы и платформы, многое другое. Сейчас есть возможность изготовления приложений любой сложности, вне зависимости от требований и пожеланий заказчика.

Виды веб приложений

Современная разработка web приложений представляет собой трудоемкий и поэтапный процесс, в ходе которого удается создать действительно эффективный продукт для привлечения клиентов. Существует несколько видов таких программ. Подбирать их следует в соответствии со спецификой деятельности и личными пожеланиями. Как правило, они делятся на две ключевых категории:

SPA – здесь информация сосредоточена внутри одной страницы, выполняется динамическая подгрузка. Преимуществами программ выступают интерактивность, большая скорость работы и качественный пользовательский опыт.

PWA – представляют собой прогрессивные приложения, их формат включает в себя функции сайтов и мобильных приложений. Такая технология позволит установить приложение на свое устройство и получать пуш-уведомления.

Качественное веб приложение это отличный способ запуска рекламы компании или бизнеса. Также можно создавать игровые, информационные, развлекательные и прочие виды программ. Обычно в создании подобной продукции применяются современные технологии. Они обеспечивают простоту использования приложений и экономию денежных средств заказчика.

Чем отличается веб приложения от сайта?

Многих начинающих предпринимателей волнует вопрос о том, какие бывают веб приложения, и что из них лучше всего подойдет для конкретной деятельности. В этом случае лучше обратиться к специалистам с большим опытом. Они помогут выбрать подходящую модель программы для установки на смартфон. Также они подберут эффективные решения и технологии для разработки. Учитываются при этом требования, задачи и пожелания клиента.

Основными отличиями веб приложений от сайта выступают высокая скорость загрузки, удобный интерфейс и возможность использования даже вдали от дома. Для многих пользователей программы, установленные на смартфон, кажутся более комфортными. В этих целях мастера адаптируют интернет-порталы под мобильные экраны. К тому же услуги по разработке веб-приложений подходят и для небольших, и для крупных проектов.

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