Цифровая безопасность

В нашу современность вопрос безопасности довольно актуален. Это касается как разных объектов, так и цифровой безопасности. Компания "Астрал.Безопасность" оказывает широкий спектр услуг во всех отраслях безопасности, гарантирует клиенту качество услуг. Ознакомиться с полным списком услуг можно на официальном сайте.

Особенности сотрудничества с компанией

Организация на рынке с 2007 года. Она предоставляет услуги по обеспечению безопасности информационных систем в независимости от их уровня сложности. Клиентам гарантируется внедрение современных решений, которые повышают защищенность и производительности инфраструктуры. Подобные решения предотвратят утечки данных, несанкционированный доступ к информации. Компания участвует в разных госпрограммах по выполнению импортозамещения, предоставления услуг в мониторинге безопасности данных.

Фирма предоставляет такие услуги:

Защита информации. Обеспечение защиты личных данных, государственных, коммерческих тайн, выполнение аудита ИБ.

Критические информационные инфраструктуры. Защита данных на критических объектах. Выполнение проектов КИИ в независимости от их сложности.

Кибербезопасность. Выполнение контроля сетевой инфраструктуры, ее тестирование.

Импортозамещение. Участие в госпрограмме по замещению импортного ПО.

Подключение к имеющимся ГИС. Выполнение мероприятий в соответствии с законодательством.

Внедрение индивидуальных разработок. Разработка, внедрение разработок по индивидуальным заказам.

Обучение безопасности в сети.

Монтаж мультимедиа оборудования. Доставка и установка оборудования для современных учебных классов, залов для конференций, переговоров.

Это лишь некоторые услуги, которые привлекают огромное количество клиентов в компанию. Узнать больше по каждой из них можно у менеджеров по телефону.

Воспользоваться помощью в вопросах кибербезопасности

Чтобы заказать себе определенные услуги в сфере цифровой безопасности, перейдите в каталог, подберите интересующие предложения и заполните форму заявки. С менеджерами можно оговорить все профильные вопросы, подобрать оптимальное решение по индивидуальным спецификациям. Стоимость предоставляемых услуг доступна всем, а акции, особые предложения позволяют экономить. Постоянное сотрудничество дает свои бонусы, а именно скидки, выгодные предложения.

Позаботьтесь о своей цифровой безопасности уже сегодня. Переходите на сайт, регистрируйтесь, выбирайте интересующие продукты и оформляйте заказ. Удачного сотрудничества с компанией.

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