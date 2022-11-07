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Печать визиток на заказ в Москве

05 декабря 2022 11:10  [42]

Визитка как основная форма рекламы облегчает установление контактов с будущими контрагентами или клиентами. Важно, чтобы первое впечатление, которое производится на клиента, соответствовало специфике компании. Поэтому в полиграфии Сити Бланк используют ряд приемов и доработок, позволяющих подогнать визитку под бизнес. У них можно визитки заказать в москве через сайт.

Визитки могут быть:

  • матовые,
  • глянцевые,
  • украшенные УФ-лаком,
  • позолоченные,
  • посеребренные,
  • с тиснением.

Грамотно разработанный дизайн, широкая цветовая гамма и точное исполнение визиток обеспечивают наилучший эффект.

Типография Сити Бланк, предоставляющая широкий спектр услуг цифровой печати. предлагает недорого напечатать визитки, листовки, плакаты, папки, брошюры, приглашения, папки, календари, дипломы и наклейки, а также широкоформатную печать, такую как: баннеры, печать на холсте или печать на фольге, наклейку на витринах, досках, автомобилях или других местах.

Типография постоянно совершенствует производственный путь, чтобы клиенты всегда и быстро получали то, что ожидают. Для удобства клиентов создали сайт, на котором они могут не только визитки заказать, но и ознакомиться с ее ценами в различных вариантах, оплатить заказ и отправить файлы в любое время, в любую точку мира.

Преимущества

  • 2 вида визиток: стандарт и премиум - то есть много разных возможностей для самых разных нужд.
  • Любая форма – классические европейские форматы или нестандартные формы: лампочка, чашка кофе, а может фотоаппарат?

Качественная цифровая печать - не только насыщенные цвета и точность воспроизведения деталей, но и готовая распечатка прямо на месте!

Печать визиток - это просто

Правильная подготовка визитной карточки к печати может показаться сложной задачей, особенно если это первый контакт с верстальщиком и типографией. Если интересно, соответствует ли проект стандартам, всегда можно отправить его в типографию. Специалисты с удовольствием посмотрят проект и сообщат, все ли в порядке, и при необходимости попросят внести исправления. Важно отметить, что это только черновик проекта, а не готовый проект для печати.

Форма

Типография предлагает печать визиток недорого москва разных форм. Среди визиток, как деловых, так и личных, наиболее распространены прямоугольные. Это безопасный стандарт, который вместе с картоном, переданным собеседнику, передает сообщение о стабильности, солидности и уверенности. Форма квадрата несет в себе то же самое сообщение, но также имеет свои собственные, специфические значения.

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