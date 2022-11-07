Т Плюс презентовала результаты в сфере ESG на форуме "СО.ЗНАНИЕ" в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов представил результаты деятельности компании по устойчивому развитию на всероссийском ESG-форуме "СО.ЗНАНИЕ".

Выступив на сессии "Энергетика и технологии нового времени", он рассказал, что суммарный объем выбросов загрязняющих веществ "Т Плюс" в сравнении с 2019 годом снизился на 12,8%.

Влияние на высокие экологические показатели "Т Плюс" оказало завершение газификации Воркутинского теплового узла. В 2021 году проведена модернизация ТЭЦ-2 и центральной водогрейной котельной города. Также положительный вклад внесли мероприятия по повышению энергоэффективности и цифровизация объектов.

Большое внимание в компании уделяется социальной политике. "Т Плюс" 15 лет поддерживает проект Школьная баскетбольная лига "КЭС-БАСКЕТ", развивает волонтерское и донорское движения во всех 16 регионах своего присутствия.

Всероссийский ESG-форум "СО.ЗНАНИЕ" направлен на популяризацию принципов устойчивого развития в различных регионах России. Ключевая идея Форума – значение и роль человека в российской ESG-трансформации. Сессии деловой программы прошли сразу на трех площадках: в Сириусе (парк "Швейцария"), коворкинге Сбер GARAGE и Корпоративном университете Правительства Нижнего Новгорода (КУПНО).