Около 20 человек эвакуировали из пятиэтажки в Заволжье из-за хлопка

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Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В городе Заволжье Нижегородской области в многоквартирном доме произошёл взрыв газовоздушной смеси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, сообщение о ЧП поступило в 10:10 утра. В результате хлопка начался пожар в квартире на 2 этаже пятиэтажки, расположенной по адресу: проспект Дзержинского, д. 45.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Из здания было эвакуировано 18 человек, в том числе трое детей. В МЧС отметили, что данная информация оперативная и подлежит уточнению.

Согласно информации, которой располагает ТАСС, в результате взрыва были разрушены стены между тремя квартирами.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что на месте происшествия работают специалисты МЧС, также туда прибыл глава муниципального округа Александр Мудров. По предварительной информации, межэтажные перекрытия не пострадали.

"В ближайшее время соберут сведения о том, кому и какая поддержка нужна. Специалисты оценят состояние дома, решат, когда люди смогут вернуться. В связи с сильными холодами риски различных аварий возрастают. Прошу жителей региона быть особенно внимательными!" - подчеркнул Глеб Никитин.

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Теги:
Взрыв газа Городецкий район Заволжье
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