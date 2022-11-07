ГК "Автодор" получила положительное заключение Главгосэкспертизы на строительство 2 и 3 этапов Дюртюли-Ачит Общество

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на строительство 2 и 3 этапов новой дороги Дюртюли – Ачит в Пермском крае и Свердловской области соответственно. Как сообщает пресс-служба ГК "Автодор", стройка будет идти по нормам IБ категории с четырьмя полосами движения. Новая трасса станет продолжением скоростной автомагистрали М-12 "Москва - Нижний Новгород - Казань".



В Пермском крае новый участок – 2 этап – пройдет по Чернушинскому и Октябрьскому районам. Связь с сетью существующих дорог будет через две транспортные развязки. Одна – на пересечении с автомобильной дорогой регионального значения 57К-0041 Щучье Озеро – Явгильдино IV технической категории, вторая – с автомобильной дорогой III технической категории Голдыри Орда – Октябрьский.



В рамках проекта предусматривается 13 путепроводов, 7 мостов, в том числе через реки Малая Сарана, Быстрый Танып, Бизяр. На пути автомобилистов организуют две зеркальные многофункциональные зоны (МФЗ) с площадками отдыха, большой парковкой. Кроме того, на 2 этапе в Пермском крае планируется 10 зверопроходов тоннельного типа, длина каждого из них около 16 метров. Их местоположение назначено в местах миграции диких животных.



На 3 этапе, который пройдет в границах Свердловской области по территории Красноуфимского и Ачитского муниципальных округов, в труднодоступных местах западных предгорий Урала, планируется строительство пяти мостов, в том числе через реки Большая Сарана, Ачит, Зюрзя. Мост через Зюрзю будет совмещен с проездом для с/х техники и биопереходом. Этот этап будет иметь выход на автодорогу Р-242 Пермь – Екатеринбург. На нем запроектировано две зеркальные МФЗ.



Эксплуатация дороги предусматривается на платной основе.