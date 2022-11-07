Нацпроекты — людям
Премию Russian Event Awards получили 13 нижегородских проектов
Глеб Никитин - о "Школе 800" в Верхних Печёрах
Высшая школа искусств и дизайна откроется в ННГУ
Ограничение парковки на 45 улицах до 15 марта из-за уборки снега
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
05 декабря 2022 12:40  [50] Нижегородская область заняла 28 место в рейтинге регионов России по отсутствию вредных привычек
05 декабря 2022 12:25  [75] Активисты нижегородской "Волонтерской роты" очистили от снега и мусора более 80 памятников в Нижнем Новгороде
05 декабря 2022 12:06  [117] Детский сад на 200 мест планируется построить в Нижегородском районе
05 декабря 2022 11:56  [107] ГК "Автодор" получила положительное заключение Главгосэкспертизы на строительство 2 и 3 этапов Дюртюли-Ачит
05 декабря 2022 11:21  [100] Маршрут автобуса №2а в Заволжье будет скорректирован с 8 декабря
05 декабря 2022 10:54  [98] Глеб Никитин: "Волонтёры никогда не остаются равнодушными к чужим проблемам"
05 декабря 2022 10:45  [105] Граффити украсили соседские центры Нижнего Новгорода
05 декабря 2022 10:26  [114] Морозная погода в пределах -10° установится на неделе в Нижегородской области
05 декабря 2022 10:00  [130] Сотни специалистов в области образования и госслужбы изучают противодействие терроризму и экстремизму на базе НГЛУ
05 декабря 2022 09:50  [120] Юрий Шалабаев: "Быть волонтёром – это большой труд, сложный и выматывающий, но благодарный"
Общество

ГК "Автодор" получила положительное заключение Главгосэкспертизы на строительство 2 и 3 этапов Дюртюли-Ачит

05 декабря 2022 11:56  [107] Общество

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на строительство 2 и 3 этапов новой дороги Дюртюли – Ачит в Пермском крае и Свердловской области соответственно. Как сообщает пресс-служба ГК "Автодор",  стройка будет идти по нормам IБ категории с четырьмя полосами движения. Новая трасса станет продолжением скоростной автомагистрали М-12 "Москва - Нижний Новгород - Казань".
 
В Пермском крае новый участок – 2 этап – пройдет по Чернушинскому и Октябрьскому районам. Связь с сетью существующих дорог будет через две транспортные развязки. Одна – на пересечении с автомобильной дорогой регионального значения 57К-0041 Щучье Озеро – Явгильдино IV технической категории, вторая – с автомобильной дорогой III технической категории Голдыри Орда – Октябрьский.
 
В рамках проекта предусматривается 13 путепроводов, 7 мостов, в том числе через реки Малая Сарана, Быстрый Танып, Бизяр. На пути автомобилистов организуют две зеркальные многофункциональные зоны (МФЗ) с площадками отдыха, большой парковкой. Кроме того, на 2 этапе в Пермском крае планируется 10 зверопроходов тоннельного типа, длина каждого из них около 16 метров. Их местоположение назначено в местах миграции диких животных. 
 
На 3 этапе, который пройдет в границах Свердловской области по территории Красноуфимского и Ачитского муниципальных округов, в труднодоступных местах западных предгорий Урала, планируется строительство пяти мостов, в том числе через реки Большая Сарана, Ачит, Зюрзя. Мост через Зюрзю будет совмещен с проездом для с/х техники и биопереходом. Этот этап будет иметь выход на автодорогу Р-242 Пермь – Екатеринбург. На нем запроектировано две зеркальные МФЗ. 
 
Эксплуатация дороги предусматривается на платной основе.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автодор М-12
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Молодёжная столица России
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph