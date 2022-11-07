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Общество

Нижегородская область заняла 28 место в рейтинге регионов России по отсутствию вредных привычек

05 декабря 2022 12:40  [53] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская область заняла 28 место в рейтинге регионов России по отсутствию вредных привычек. Исследования было проведено РИА Новости.

Согласно информации, при составлении рейтинга учитывались следующие показатели: потребление табачных изделий, продажа алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии опьянения, смертность от алкоголя и число преступлений, связанных с наркотиками.

Каждому показателю был присвоен рейтинговый балл. При составлении рейтинга использовались данные 2019 - 2021 годов.

Так, Нижегородская область в 2021 году набрала 68,2 балла, что позволило региону занять 28 место. В 2020 году у области был 70,1 балл.

Регионами, где ведут самый здоровый образ жизни, стали Чеченская Республика (100 баллов), Республики Дагестан (97,8 балла) и Ингушетия (92,4 балла).

Последние же места в рейтинге заняли Сахалинский край (24,4 балла), Камчатский край (20,7 баллов) и Республика Хакасия (11,4 балла).

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вышла в топ регионов по спросу на сигареты.

Также напомним, что четыре человека скончались в Нижегородской области в 2022 году после отравления алкоголем.

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Теги:
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