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Общество

Петр Банников наградил добровольных пожарных

05 декабря 2022 16:28  [87] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель губернатора Нижегородской области Петр Банников принял участие в чествовании добровольческих организаций, занимающихся защитой населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также обеспечением пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

"День добровольца – это праздник, объединяющий людей, которые искренне стремятся сделать окружающий мир лучше, добрее, комфортнее и не жалеют своих сил и времени, чтобы принести пользу обществу. Мы все видим ваш вклад в общее дело по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения и реальные дела: помощь в ликвидации массовых пожаров, которые бушевали в этом году в Воротынском районе, поиск потерявшихся нижегородцев в лесных массивах, масштабные социальные проекты и благотворительные акции. Спасибо за ваш труд!", - сказал Петр Банников.

Наиболее отличившихся добровольцев наградили благодарственными письмами правительства Нижегородской области, медалями МЧС России "За содружество во имя спасения" и "За пропаганду спасательного дела", нагрудным знаком МЧС России "Отличный пожарный".

Также в рамках мероприятия состоялось награждение по итогам смотра-конкурса "Лучшая добровольная пожарная команда". Лучшей признали добровольную пожарную команду №5 п. Октябрьский  г.о.г. Бор Нижегородской области, а звание "Лучший добровольный пожарный" присвоили Анатолию Окладникову, представляющему Выксунский местный пожарно-спасательный гарнизон.

Ранее сообщалось, что замгубернатора Петр Банников открыл муниципальное пожарное депо в Краснооктябрьском районе.

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Теги:
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