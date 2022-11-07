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Спорт

Саблисты из Арзамаса завоевали медали на турнире "Московская сабля"

05 декабря 2022 17:07  [66] Спорт
Фото: Федерация фехтования России

Фото: Федерация фехтования России

Саблисты спортклуба "Знамя" АО "АПЗ" завоевали серебро и бронзу в командных видах соревнований на турнире "Московская сабля". Об этом сообщили в пресс-службе АПЗ.

Международные соревнования "Московская сабля" проходили в Москве со 2 по 4 декабря во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Саблистка Алёна Лисина в составе женской сборной "Россия-1" завоевала бронзу. За команду также выступали двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян из Подмосковья, Мария Зинюхина из Тольятти и Анна Смирнова из Барнаула.

Кроме того, в командном первенстве среди мужчин сборная "Россия-1" (три арзамасских саблиста Антон Георгиевский, Артём Султанов и Кирилл Тюлюков, а также чемпион Европы 2017 года в командном первенстве Владислав Поздняков из Подмосковья) завоевала серебро.

Напомним, арзамасские саблисты являются воспитанниками тренеров высшей категории мастеров спорта России Николая Хозина и Вадима Карпычева.

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Теги:
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