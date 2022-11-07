Нижегородская область и Мордовия обменяются лучшими практиками регионального развития Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область и Республика Мордовия договорились об обмене лучшими практиками регионального развития. Как сообщает пресс-служба правительства региона, соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали замгубернатора Андрей Гнеушев и заместитель председателя правительства Мордовии Галина Лотванова.

Подписание документа состоялось во время сессии "Социальное развитие региона в рамках внедрения Национальной социальной инициативы" первого Всероссийского ESG-форума "СО.ЗНАНИЕ".

"В Нижегородской области по всем направлениям социального развития непрерывно ведется работа по улучшению качества услуг и сервисов, основанная на принципах клиентоцентричности. Уверен, что подписание меморандума придаст новый импульс нашему двустороннему сотрудничеству в социальной сфере и в рамках развития НСИ. Мы и наши соседи из Республики Мордовия уже нацелены на плодотворное сотрудничество и взаимовыгодный обмен лучшими практиками", — отметил Андрей Гнеушев.

Как рассказала сервисный уполномоченный Нижегородской области Екатерина Ширманова, в рамках развития клиентоцентричности в регионе за 2021-2022 годы сотрудники органов исполнительной власти субъекта федерации совместно с АНО "Проектный офис стратегии развития Нижегородской области" разработали девять "дорожных карт" по девяти жизненным ситуациям. "Дорожные карты" утверждены губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Каждая жизненная ситуация является отдельным проектом, в рамках которого проводится предварительная работа перед формированием и подписанием "дорожных карт". Таким образом, изучается путь клиента, выявляются все болевые точки в получении услуг и по итогам предлагаются решения для улучшения жизни людей.

"Вы наши соседи, поэтому мы очень пристально наблюдаем за развитием проектов в рамках здравоохранения, образования, социальной политики в Нижегородской области. Многие наработки мы берем на вооружение и применяем в наших учреждениях, например, решения в рамках цифрового контура. Сегодняшняя сессия и подписанный меморандум – это новый шаг на пути совершенствования социальной сферы и обмена опытом между двумя регионами", - сказала заместитель председателя правительства Республики Мордовия Галина Лотванова.

Ранее Максим Орешкин и Глеб Никитин приняли участие в пленарном заседании ESG-форума "СО.ЗНАНИЕ".