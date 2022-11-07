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06 декабря 2022 11:48  [1] Мининский университет проведет межвузовский фестиваль народов мира "Атмосфера"
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Общество

Мининский университет проведет межвузовский фестиваль народов мира "Атмосфера"

06 декабря 2022 11:48  [1] Общество
Фото: Мининский университет

Фото: Мининский университет

Межвузовский фестиваль народов мира "Атмосфера" состоится на площадке "Точка кипения" Мининского университета.

Как сообщили в пресс-службе вуза, в мероприятии примут участие команды из Египта, Индии, Колумбии, Перу, Туркменистана, Узбекистана, Эквадора и других стран.

"В Мининском университете учатся студенты из 30 стран мира. И мы уделяем большое внимание их социализации в межкультурном пространстве нашей страны. Фестиваль "Атмосфера", который мы проводим ежегодно, за исключением времен пандемии, позволяет ребятам в дружественной обстановке поделиться своими традициями и узнать об обычаях других, рассказать о себе и завести новые знакомства по интересам", - отметил ректор Виктор Сдобняков.

В программе фестиваля работа 5 тематических площадок, отражающих национальный колорит разных стран. Запланированы мастер-классы по урало-сибирской росписи и китайской иероглифике, а также кулинарные: по изготовлению мантов, узбекского плова и окрошки. 

Участники фестиваля смогут увидеть экспозицию национальных костюмов, узнают, как встретить Новый год по-китайски, а также примут участие в танцевальном мастер-классе. Завершится большой фестиваль праздничным гала-концертом.

Ранее сообщалось, что физико-технологический факультет начал работу в Мининском университете.

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Теги:
НГПУ Студенты Фестиваль
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