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Кинотеатр "Орленок" в Нижнем Новгороде планируют отремонтировать в 2023 году

06 декабря 2022 12:43  [82] Общество
Фото: сайт кинотеатр Орленок

Фото: сайт кинотеатр Орленок

Здание кинотеатра "Орленок" на улице Большая Покровская, 39А в Нижнем Новгороде планируют капитально отремонтировать. 

Как сообщается на сайте госзакупок, ранее в данном здании располагалось Нижегородское общественное собрание, связанное с именами многих деятелей музыкальной культуры. Кроме того, в ноябре 1917 года в нынешнем "Орленке" была провозглашена советская власть в Нижегородской губернии. В настоящее время "Орленок" обладает статусом ОКН регионального значения.

На ремонтные работы администрация Нижнего Новгорода выделила 3,9 млн рублей. Отбор заявок на участие в аукционе продлится до 8 декабря, а подрядчика выберут до 12 декабря. Ему предстоит выполнить все работы в рамках контракта до 31 декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что "Усадьбу Гусевых" отреставрировали в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Кинотеатры ОКН Ремонтные работы
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