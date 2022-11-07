Военный комиссариат Нижегородской области открыл "горячую линию" Общество

В военном комиссариате Нижегородской области в соответствии с указаниями начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ организована горячая линия по работе с членами семей военнослужащих, призванных в регионе на военную службу по мобилизации и по контракту.

Контактные телефоны для связи по горячей линии: (831) 419-47-25, 419-78-64 и 433-35-45.

Также члены семей мобилизованных граждан могут обращаться в военные комиссариаты по месту жительства, на горячую линию Министерства обороны Российской Федерации по телефонам 122 и 8-800-100-77-07 и горячую линию координационного центра при Доме народного единства для мобилизованных жителей Нижегородской области и их семей, тел.: (831) 233-33-40.

Кроме того, военный комиссар Нижегородской области Сергей Агафонов проводит личные приемы граждан по вопросам, связанным с частичной мобилизацией и социальной защищенностью членов семей военнослужащих:

- по понедельникам и пятницам – 14.00 до 15.00;

- по средам с 14.00 до 17.00.

Личные приемы военного комиссара (его заместителя) проходят в здании военного комиссариата Нижегородской области по адресу: Нижний Новгород, площадь Ошарская, дом 1.

Военный комиссар Нижегородской области Сергей Агафонов сообщает, что жители региона могут отправлять письма, открытки и бандероли весом до 2 кг и посылки весом до 10 кг военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, по адресу: 103400, Москва – 400, в/часть, указав также номер воинской части и Ф.И.О. военнослужащего.

Номер воинской части должен сообщить военнослужащий, узнать его также можно в военном комиссариате по месту жительства (призыва) либо по телефонам: (831) 295-02-88 или 295-02-70.