Онлайн-сервис по организации командировок и деловых поездок

"ППР Командировки" business-trip.online – уникальный сервис, который действительно заслуживает внимания. С помощью платформы можно организовать командировку в любой город, а также выбрать направление для деловой поездки.

Программа имеет простой и приятный интерфейс и позволяет быстро найти подходящий вариант. Человек находит удобный вариант для проживания, а также билет на самолет или поезд, который позволит быстро добраться до места. К тому же, стоимость тут же фиксируется. Платформа удобна не только для людей, которые постоянно ездят в командировки, но и для руководителей, а также для бухгалтерии. Часто программой пользуются тревел-менеджеры.

Как работает сервис?

Для того, чтобы узнать все возможности сервиса, стоит посетить официальный сайт. Новички могут опробовать демо-версию. Приложение можно считать уникальным, потому что с его помощью можно с легкостью организовать поездку в любую страну и в любой город.

Приложение было разработана специально для тех, кто вынужден постоянно ездит в командировки, а также для руководителей, которые постоянно отправляют персонал в бизнес-поездки. Работает программа по следующему алгоритму:

Воспользоваться поисковиком и найти подходящий рейс. Забронировать вариант и отправить чек начальству;./li> Обсудить бронь с руководством. Получить необходимые документы. Все эти документы стоит добавить в личный кабинет. Совершенно не важно, когда состоится поездка, важно, чтобы документы были в личном кабинете.

Получить доступ к системе могут только те сотрудники, которые получили доступ от руководства. Руководитель может добавлять ответственных сотрудников, и они смогут выбрать подходящий вариант. Что касается оплаты, то сначала нужно получить все необходимые документы и согласовать все с начальством.

Во многих компаниях есть специальные сотрудники, которые занимаются организацией командировок. Они сами решают вопросы с оплатой. В этом случае не требуется согласование с руководством.

Достоинства

Сервис очень удобен и каждый может им воспользоваться. "ППР Командировки" - платформа, которая позволяет разбить процесс отправки работников в деловые поездки на несколько этапов. В этом случае назначается ответственный человек.

С помощью сервиса можно найти билеты, заказать трансфер, найти отель и даже забронировать. Все отчетные документы хранятся в личном кабинете и если потребуется их продемонстрировать, то человек сможет открыть личный кабинет в приложении и показать электронную версию.

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