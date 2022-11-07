Cummins ISF 2.8 купить форсунку

Автомобилистам с транспортными средствами, на которых установлен мотор Cummins ISF 2.8, хорошо известна проблема, возникающая с форсунками. Несмотря на высокое качество продукции концерна из США, деталь считается в автосервисах одной из самых заменяемых. Поэтому, если представился случай приобрести её по доступной стоимости в интернет-магазине, не следует упускать такую возможность.

Как работают форсунки в системе Коммон Рейл

Топливные форсунки указанного двигателя, как и большинство прочих американского производителя, включены в систему топливоподачи Common Rail. Её преимуществами считаются:

повышение эффективности силового агрегата;

минимизация потребления ДТ;

уменьшение шумовых эффектов, сопровождающих работу мотора;

сокращение уровня токсичных выхлопов.

Всё это достигается за счёт того, что запуск топлива в рампу после забора из бачка осуществляется ТННД, а после прохождения через зону повышения давления топливо подаётся на цилиндры посредством обозначенных форсунок. Подсчёт времени, которое необходимо для осуществления транспортировки к камерам сгорания, а также составление пропорций ТВС — эти задачи успешно выполняет электронный модуль ДВС. В систему также входит ТНВД и магистрали для движения топлива.

В своей работе форсунка действует с цикличной периодичностью, циклы программируются управляющим модулем.

Почему выходит из строя

Интенсивный режим работы с высоким уровнем нагнетаемого давления — главная причина, по которой у высококачественного форсуночного компонента истекает ресурс. К потере работоспособности также приводят низкое качество заливаемого топлива и пренебрежение к состоянию фильтров, которые надлежит менять своевременно, не дожидаясь окончательного засора.

Понять, что необходимость замены форсунки назрела, можно по следующим признакам:

"движок" запускается тяжело, возникают проблемы;

СА работает нестабильно, теряется динамика при движении;

резко падает мощность мотора, ему требуется больше топлива.

Опытные водители знают, что дополнительным признаком, по которому косвенно можно судить о проблемах с форсунками, является дым чёрного цвета на выхлопе. При появлении таких симптомов следует осмотреть детали на предмет возможности ремонта или замены, иначе это грозит выходом из строя всего двигателя.

Что учесть при покупке

В поисках деталей для мотора КАММИНЗ удобнее всего воспользоваться предложениями интернет-магазинов, но покупать следует только в компаниях, которые заслужили положительную репутацию и имеют прямые контакты с производителями. Лишь в них можно быть уверенным, что автокомпонент будет служить долго и надёжно, потому что есть гарантия производителя. Для многих приоритетным фактором является цена, но покупка дешёвого аналога может обойтись слишком дорого: постановка контрафакта на мотор транспортного средства чревата ДТП со смертельным исходом.

Один из примеров качественной форсунки для указанной серии моторов — тут. В качестве производителя, компании Бош, не приходится сомневаться, это один из лидеров мирового рынка запчастей к ДВС.

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