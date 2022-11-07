Cummins ISF 2.8 купить форсунку

Автомобилистам с транспортными средствами, на которых установлен мотор Cummins ISF 2.8, хорошо известна проблема, возникающая с форсунками. Несмотря на высокое качество продукции концерна из США, деталь считается в автосервисах одной из самых заменяемых. Поэтому, если представился случай приобрести её по доступной стоимости в интернет-магазине, не следует упускать такую возможность.
Топливные форсунки указанного двигателя, как и большинство прочих американского производителя, включены в систему топливоподачи Common Rail. Её преимуществами считаются:
Всё это достигается за счёт того, что запуск топлива в рампу после забора из бачка осуществляется ТННД, а после прохождения через зону повышения давления топливо подаётся на цилиндры посредством обозначенных форсунок. Подсчёт времени, которое необходимо для осуществления транспортировки к камерам сгорания, а также составление пропорций ТВС — эти задачи успешно выполняет электронный модуль ДВС. В систему также входит ТНВД и магистрали для движения топлива.
В своей работе форсунка действует с цикличной периодичностью, циклы программируются управляющим модулем.
Интенсивный режим работы с высоким уровнем нагнетаемого давления — главная причина, по которой у высококачественного форсуночного компонента истекает ресурс. К потере работоспособности также приводят низкое качество заливаемого топлива и пренебрежение к состоянию фильтров, которые надлежит менять своевременно, не дожидаясь окончательного засора.
Понять, что необходимость замены форсунки назрела, можно по следующим признакам:
Опытные водители знают, что дополнительным признаком, по которому косвенно можно судить о проблемах с форсунками, является дым чёрного цвета на выхлопе. При появлении таких симптомов следует осмотреть детали на предмет возможности ремонта или замены, иначе это грозит выходом из строя всего двигателя.
В поисках деталей для мотора КАММИНЗ удобнее всего воспользоваться предложениями интернет-магазинов, но покупать следует только в компаниях, которые заслужили положительную репутацию и имеют прямые контакты с производителями. Лишь в них можно быть уверенным, что автокомпонент будет служить долго и надёжно, потому что есть гарантия производителя. Для многих приоритетным фактором является цена, но покупка дешёвого аналога может обойтись слишком дорого: постановка контрафакта на мотор транспортного средства чревата ДТП со смертельным исходом.
Один из примеров качественной форсунки для указанной серии моторов — тут. В качестве производителя, компании Бош, не приходится сомневаться, это один из лидеров мирового рынка запчастей к ДВС.
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