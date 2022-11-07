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Общество

Первый межнациональный семейный фестиваль "Дружный Нижний" прошел в Нижнем Новгороде

06 декабря 2022 15:18  [109] Общество
Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Первый межнациональный семейный фестиваль здорового образа жизни "Дружный Нижний" прошел в ФОКе "Северная звезда" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в городском департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики.

По словам директора департамента социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода Артура Штояна идея фестиваля появилась на заседании рабочей группы по межнациональным отношениям в рамках деятельности Межконфессионального консультативного совета под председательством главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева.

"Под брендом "Дружный Нижний" мы объединяем представителей всех конфессий, национальностей, общин и диаспор, проживающих в Нижнем Новгороде. Совместное времяпрепровождение семей с детьми в такой атмосфере – отличный пример межнационального диалога, дружбы, мира, согласия", - сказал Артур Штоян.

Более 100 представителей восьми национальностей: армяне, езиды, азербайджанцы, таджики, русские, узбеки, украинцы, белорусы состязались в волейболе, шахматах, шашках, дартсе и семейной эстафете.

"И дети, и студенты, и взрослые - все мы участвуем в этом полезном и нужном мероприятии. Это отличная возможность узнать друг друга лучше, познакомиться с культурами друг друга поближе", - сказал председатель Нижегородского сообщества поддержки выходцев из республики Узбекистан Анвар Балтаев.

Как рассказал исполнительный директор Региональной национально-культурной автономии татар Нижегородской области Тимур Шарафутдинов, в фестивале приняли участие более 20 татар. "Здесь мы одна большая нижегородская многонациональная семья.  Я поиграл в волейбол, в который последний раз играл, наверное,  еще в школе - 20 лет назад", - сказал он.

"Родителям необходимо своим примером показывать, как нужно дружить, как нужно общаться с представителями разных национальностей. И такие мероприятия – прекрасная возможность такого семейного времяпрепровождения.  Ведь дружба народов – и есть сила государственности", - отметила заместитель председателя армянской общины Нижнего Новгорода Каринэ Кочарян.

"Я приятно удивлен, что так много молодежи принимает участие в фестивале, а не  сидит в телефонах. Это, по сути, уникальное мероприятие. Ведь в каждой команде объединились представители восьми национальностей. Надеюсь, фестиваль станет традиционным и будет проходить как минимум несколько раз в год", - отметил  руководитель национально-культурной автономии езидов Нижнего Новгорода Владимир Смоян.

"В рамках рабочей группы по межнациональным отношениям мы разрабатываем огромное количество мероприятий, объединяющих представителей разных национальностей. Например, летом прошла ярмарка национальных культур. Весной – межнациональный субботник, а осенью – межнациональный фестиваль сказок. И у нас еще множество идей", - рассказал председатель местной национально-культурной автономии азербайджанцев города Нижнего Новгорода Магамед Ахмедов.

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Теги:
Национальные общины Фестиваль
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