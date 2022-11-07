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Нижегородской области будет дополнительно направлено 12 машин скорой помощи и 46 школьных автобусов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.
Согласно информации, распоряжение о направлении техники подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Новые автобусы и машины скорой помощи будут закуплены в первом квартале 2023 года.
Глеб Никитин отметил, что обновление автопарков включено в народную программу партии "Единая Россия".
Ранее сообщалось, что более 1,5 тыс. автомобилей для нижегородского здравоохранения планируют закупить до 2025 года.
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