Российские шахматисты смогут выступать на международных соревнованиях под флагом FIDE до 2024 года Спорт

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Российские шахматисты смогут выступать на международных соревнованиях под флагом FIDE до 1 января 2024 года. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Международной шахматной федерации.

Согласно информации, разрешение выступать под нейтральным флагом FIDE получили также спортсмены Республики Беларусь.

Напомним, в марте 2022 года по рекомендации Международного олимпийского комитета сборные этих государств отстранили от международных соревнований, но оставили право индивидуальным игрокам принимать участие в турнирах под нейтральным флагом. Причём для них действует упрощенная процедура выступлений под флагом Международной шахматной федерации.

Как говорится в сообщении FIDE, после 2024 года российские и белорусские шахматисты смогут автоматически вернуться в национальные федерации, если не пожелают остаться под нейтральным флагом.

Ранее сообщалось, что на детско-юношеском первенстве Европы по шахматам российская сборная завоевала в общей сложности 12 медалей (пять золотых, пять серебряных и две бронзовые) и выиграла медальный зачёт. При этом нижегородка Кристина Завиваева стала вице-чемпионкой Европы по шахматам среди девочек до 10 лет. Спортсмены выступали под флагом FIDE.

Напомним, что в октябре Международная ассоциация бокса (IBA) сняла санкции со спортсменов из России и Белоруссии и разрешила представлять свои государства на международных турнирах с флагом и гимном своих стран.