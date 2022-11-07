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Стоимость ремонта Нижегородской станции аэрации составит почти 10,8 млрд рублей

06 декабря 2022 17:11  [84] Экономика

Фото: Александр Воложанин

Реконструкция Нижегородской станции аэрации оказалась в центре внимания депутатов Гордумы на заседании постоянной комиссии по экологии.

Как сообщил депутатам исполняющий обязанности генерального директора АО "Нижегородский водоканал" Владимир Шацков, ремонт объекта проводится в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" в целях приведения качества очистки сточных вод в соответствие всем самым современным экологическим нормативам. Станция проводит очистку хозяйственно-бытовых стоков Нижнего Новгорода и Бора, ее производительность составляет 678 куб. метров сутки.

По его словам, особое внимание в проекте будет уделено очистке сточных вод от биогенных элементов, которые оказывают отрицательное влияние на биоценоз Волги. На обновленной станции впервые будет применено реагентное удаление фосфора. В целом после реконструкции качество очистки стоков будет доведено до нормативного по всем показателям. Также планируется сократить в 30 раз выброс в атмосферу дурно пахнущих веществ.

В ходе обсуждения депутаты уточнили, предусмотрены ли в проекте реконструкции мощности на обработку канализационных стоков с вновь вводимых и будущих жилых комплексов. "Наш город развивается, прирастет новыми микрорайонами. Общая площадь, подлежащая комплексному освоению в одной только "Новой Кузнечихе", превышает 450 га. Мероприятия по реконструкции станции проводятся с учетом возникающей дополнительной нагрузки?", – задал вопрос председатель постоянной комиссии Герман Карачевский.

Владимир Шацков подтвердил, что в решениях генпроектировщика предусмотрены все выданные техусловия с учетом прироста новых жилых кварталов.

О динамике выполняемых мероприятий на объекте депутатам доложил управляющий проектом, и.о. заместителя генерального директора по строительству АО "Нижегородский водоканал" Алексей Родионов. По его словам, проект реконструкции очистных сооружений прошел государственную и экологическую экспертизы. В сентябре был заключен договор с генеральным подрядчиком ФАУ "РосКапСтрой" на строительно-монтажные работы на общую сумму 10 млрд 807 млн рублей.

Председатель постоянной комиссии Герман Карачевский поинтересовался, не ожидается ли задержек с выполнением работ из-за проблем с поставками импортного оборудования.

По словам управляющего проектом, большая часть закупаемого оборудования отечественного производства. Генподрядчик в свою очередь организовывает долгосрочные поставки импортного оборудования и подбирает отечественные альтернативы по отдельным позициям. 

Депутат Юлия Мантурова задала докладчикам уточняющий вопрос о графике выполнения работ, а депутат Марк Фельдман – о финансовой технике авансирования проекта.

"В рамках заключенного бюджетного соглашения «Нижегородскому водоканалу» доведены все лимиты денежных средств, предусмотренные на 2022 год, в размере 2 млрд 137 млн руб. Генподрядчику выдан аванс в размере 19%. Второй транш ожидается в 2023 году, сумма аванса будет доведена до 3 млрд руб. или 30%", – пояснил Алексей Родионов.

"Безусловно, "Нижегородскому водоканалу" предстоит реализовать масштабный и сложный проект. Нижегородская станция аэрации была построена почти пятьдесят лет назад и очевидно требует модернизации с учетом современных технологий. Станция очень нужна не только Нижнему Новгороду, но и соседнему Бору. В 2023 году постоянная комиссия вернется к этому вопросу, чтобы оценить, насколько работы выполняются в соответствии с графиком", – отметил Герман Карачевский.

Ранее сообщалось, что реконструкцию Нижегородской станции аэрации планируется завершить в конце 2024 года.

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