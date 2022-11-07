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Установка приточно-вытяжной вентиляции: основные особенности

06 декабря 2022 17:28  [48]

Все мы прекрасно понимаем, что намного легче дышать в том помещении, где воздух чистый. В таких условиях намного крепче спится и человек может выполнить огромное количество заданий. Но не получится постоянно проветривать. Установка приточно-вытяжной вентиляции позволяет очистить воздух в помещении.

Вентиляция: что это такое и зачем она нужна?

Наверное, каждый из нас слышал о том, что комнату нужно проветривать. Но как часто мы это делаем? Если днем вопрос проветривания еще актуален, то ночью невозможно просыпаться каждые 2-3-ри часа, чтобы открыть окно.

Специалисты советуют установить в доме вентиляцию. Если вентиляционная система будет простой, то в процессе обмена будет происходить с окружающей средой. Воздух проходит через фильтрационную систему. Зачастую, с грязным воздухом из помещения уходит влага и тепло.

Правильно установленная вентиляция позволяет поддерживать в помещении нужный уровень влаги и воздух будет соответствовать всем заявленным санитарно-гигиеническим требованиям.

Приточно-вытяжная вентиляция: основные особенности, на которые стоит обратить внимание

Итак, приточно-вытяжная вентиляция – устройство, которое позволяет взаимодействовать с различными потоками воздуха. Воздух, который попадает в систему, очищается и возвращается обратно.

Все элементы вентиляции размещаются в одном каркасе. Специалисты советуют устанавливать подобное оборудование снаружи. К примеру, в частном доме вентиляцию можно будет установить на чердаке.

Конструкция уникальная и заслуживает внимания. Данный тип вентиляционной системы позволяет обеспечить свежим воздухом все комнаты.

Что касается функций приточно-вытяжной системы, то их немало. Среди специалистов бытует мнение, что данная вентиляция самая лучшая и пока ей нет аналогов.

Мы уже говорили о том, что функций немало. Перечислять все мы не будем и выделим основные. К ним можно отнести:

  1. Ионизация воздуха;
  2. Подогрев или охлаждение воздушных масс;
  3. Фильтрация;
  4. Обеззараживание воздуха.

Система забирает холодный воздух с улицы и подогревает его. Загрязненный воздух выкачивается с помещения и очищается. В помещение попадает теплый очищенный воздух.

Специалисты постоянно работают над расширением функционала системы. Внедряются дополнительные элементы, которые позволяют сделать вентиляционную систему практически совершенной.

Современные вентиляционные системы оснащены специальными датчиками и очистительными фильтрами. К тому же, теперь оборудование работает бесшумно и не занимает много места.

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