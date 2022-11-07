Поддержку молодых специалистов на сельских территориях Нижегородской области предложено увеличить Экономика

Вопрос поддержки молодых специалистов на сельских территориях Нижегородской области рассмотрели на заседании комитета по АПК в ЗСНО.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, по результатам проведенного среди молодежи соцопроса стало известно, что необходимо увеличение "подъёмного" пособия – с 300 до 500 тыс. рублей для молодых специалистов, получивших высшее образование.

Кроме того, участники опроса указали необходимость поднять выплату с 210 до 400 тыс. рублей – для специалистов со средним профессиональным образованием. При этом действие закона должно стать бессрочным, считают молодые люди.

"Благодаря законопроекту, молодые работники, которые придут в аграрный сектор после вуза, имеют право на получение единовременной выплаты в один миллион рублей. Средства должны пойти на улучшение жилищных условий, покупку нового жилья, а также погашение ипотеки. Если инициатива будет поддержана во втором окончательном чтении, закон вступит в силу с 1 января 2023 года", - отметил председатель комитета по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий ЗСНО Игорь Тюрин.

Данный законопроект во втором чтении депутаты рассмотрят на заседании Законодательного Собрания 15 декабря.

Ранее сообщалось, что господдержку предлагается ввести для ряда специалистов нижегородского АПК.