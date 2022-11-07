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Общество

Телепроект "Герои нашего времени" о мужественных нижегородцах стартовал в Нижегородской области

06 декабря 2022 18:35  [84] Общество

Телепроект "Герои нашего времени" о нижегородцах, проявивших мужество в борьбе с терроризмом, стартовал в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, проект запущен в преддверии Дня героев Отечества. Он расскажет о нижегородцах, проявивших мужество и героизм в борьбе с терроризмом и удостоенных высоких государственных наград.

Первый выпуск посвящен Кавалеру ордена Мужества, участнику контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона подполковнику полиции Валерию Лаухину.

Всего в рамках проекта выйдет 5 выпусков о героях контртеррористических операций и локальных войн.

Посмотреть их можно в соцсети "Вконтакте" и на видеохостинге Rutube.

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Теги:
Телевидение Терроризм
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