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Происшествия

Полицейский получил ранение при задержании наркозакладчиков в Дзержинске

07 декабря 2022 11:09  [92] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Старший оперуполномоченный ОСН "Гром" ОКОН ГУ МВД по Нижегородской области получил ранение при задержании двоих наркозакладчиков в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Согласно информации, днём 4 декабря на территории парка им. Ильяшевича в Дзержинске сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков областного ГУ МВД в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружили двоих иностранных граждан, подозреваемых в распространении запрещённых веществ. Требуя прекратить противоправные действия, один из сотрудников дважды выстрелил в воздух.

При задержании фигуранты оказали активное сопротивление и совершили попытку завладеть табельным оружием полицейского. Они набросились на сотрудника, повалив его на землю, и в ходе борьбы правоохранитель получил огнестрельное ранение в бедро.

Злоумышленники попытались скрыться с места преступления на автомобиле, но раненый полицейский с напарником организовали преследование.

Во время погони подозреваемые попали в ДТП, после чего были задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ и доставлены в дзержинское УМВД. Пострадавшего полицейского госпитализировали.

В настоящее время в отношении двух задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни, в отношении представителя власти). В ближайшее время действиям каждого из них будет дана юридическая оценка.

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Теги:
МВД Наркотики Следственное управление
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