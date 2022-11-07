Схему движения изменили на площади Комсомольской Общество

Фото: Telegram-канал Юрий Шалабаев

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил о завершении работ по реорганизации движения на площади Комсомольской.

Как написал мэр в своем Telegram-канале, специалисты отмечают улучшение проезда в пиковые утренние и вечерние часы по кругу на площади.

Подъездные пути со стороны проспекта Ленина расширили с 3 до 4 полос, также обустроили "дорожный карман" для общественного транспорта.

Также водителям стало проще заезжать на Молитовский мост: дорожные рабочие добавили еще одну полосу, и теперь в каждом направлении – по площади, на мост и в сторону улицы Молитовской – транспорт движется по двум полосам.

Помимо этого, на дороге нанесена новая дорожная разметка.

Ранее два участка дороги на улице Коминтерна расширили в Нижнем Новгороде.