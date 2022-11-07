Похитители кабеля "Ростелекома" в Нижнем Новгороде получили реальные сроки Происшествия

Фото: пресс-служба Ростелеком

В Нижнем Новгороде двое ранее судимых граждан 1997 и 1998 года рождения привлечены к ответственности за повреждение телекоммуникационной инфраструктуры операторов связи, в том числе "Ростелекома". За приведение в негодность объектов электросвязи подсудимые получили реальные сроки лишения свободы.

С 16 марта по 9 апреля этого года злоумышленники совершили серию хищений в многоквартирных высотных домах Канавинского, Автозаводского и Приокского районов. На крышах домов, где проходят коммуникации телеком-операторов, они срезали фрагменты кабеля, в результате инфраструктура связи выходила из строя. Всего похитители украли 872 метра медножильных проводов. Без телефонии, интернета и телевидения остались около двух тысяч семей.

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком":

"Это самое крупное хищение кабеля за последние годы. В прошлом году было выявлено 73 таких случая, в этом — 138. В течение месяца за злоумышленниками велась слежка. Их фото, зафиксированные камерами наблюдения, выкладывались в операторские чаты. Задержать подозреваемых удалось благодаря охранной сигнализации "Ростелекома", установленной на системы связи, и нашему сотруднику, который опознал похитителей по снимкам".

Сигнал об аварии на линии в доме № 15 на Московском шоссе поступил в диспетчерскую службу "Ростелекома" 9 апреля. На место происшествия сразу же выехали сотрудники группы быстрого реагирования и представитель "Ростелекома". Они и обнаружили подозрительных молодых людей с мешками, приготовленными для кабеля.

В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по статьям 215.2, часть 2 (приведение в негодность объектов жизнеобеспечения) и 158, часть 2 (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору) УК РФ по девяти эпизодам хищений. По решению суда одному из преступников вынесен приговор о лишении свободы на три года в исправительной колонии строгого режима, другому — на два с половиной года в исправительной колонии общего режима.

Оказать содействие в раскрытии подобных преступлений могут горожане, ставшие свидетелями кражи кабеля, люков и другого оборудования связи. Сообщить об инциденте можно на горячую линию "Ростелекома" по номеру 8 800 100 08 00.