Глеб Никитин: "Положения Конституции с течением времени не только не теряют актуальности, но и раскрываются с новой силой" Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем Конституции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем Конституции!

Этот праздник имеет особое значение. Почти 30 лет Основной закон определяет настоящее и будущее страны. Создавался текст Конституции в очень непростое для России время, когда претерпевали деформацию многие духовные ценности. Несмотря на все сложности, в документ удалось заложить сильный гуманистический посыл, внимание к нуждам и проблемам каждого человека. Положения Конституции с течением времени не только не теряют актуальности, но и раскрываются с новой силой", - говорится в тексте поздравления.

"В этот праздник мне хочется особо поздравить всех, кто связал свою жизнь с правом и защитой интересов граждан России. Конституция является правовым фундаментом, определяющим жизнь каждого из нас, служит правовым камертоном при принятии всех решений о совершенствовании российского законодательства. Важно, чтобы текст Конституции изучался в школах. Это поможет подрастающему поколению с ранних лет понять устройство государства и роль его институтов. Затем такая осознанность окажет положительное влияние на общее развитие страны.

В День Конституции желаю, чтобы положения Основного закона никогда не потеряли своей силы. Пусть Конституция остается объединяющим элементом для народа России! С праздником!", - сказал Глеб Никитин.