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Бизнес

Клиент банка "Открытие" выиграла престижный международный конкурс проектов женщин-предпринимателей

07 декабря 2022 14:10  [92] Бизнес

Клиент банка "Открытие", основатель Центра коррекции и развития в Волгограде Марина Кудряшова победила в номинации "Лидер биоциклической зеленой экономики" международного конкурса проектов женщин-предпринимателей "APEC BEST AWARD".

Центр Марины Кудряшовой – единственная частная организация в России, в которой оказываются услуги ранней помощи и эрготерапии. Сурдопедагог, логопед, дефектолог, психолог в ходе индивидуальных занятий и групповой работы помогают детям преодолеть отставание в развитии и создать условия для успешной социализации и адаптации.

Прежде чем попасть в финал, участницы из России прошли российский отборочный этап и были выбраны из числа предпринимательниц из различных регионов.  По итогам отборов к международному этапу конкурса были допущены участницы, представляющие Российскую Федерацию, Сингапур, Малайзию, Индонезию, Таиланд, Филиппины, Вьетнам и Республику Корея.

В этом году финал мероприятия прошел в Тайланде под девизом "Женский бизнес: открытие новых возможностей для устойчивого будущего". Участницы представляли проекты в сфере здравоохранения, пищевой промышленности, производства одежды, сельского хозяйства и социальных услуг.

Организаторами седьмого международного конкурса проектов женщин-предпринимателей "APEC BEST AWARD" выступили Комитет по развитию женского предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" совместно с Минэкономразвития при поддержке Совета Федерации.

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Теги:
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