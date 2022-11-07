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Общество

Трех нижегородцев наградили премией имени Найденко на заседании комитета по экологии ЗСНО

07 декабря 2022 16:05  [90] Общество
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

На площадке центра "Экоториум" в парке "Швейцария" состоялось заседание комитета по экологии и природным ресурсам Законодательного Собрания Нижегородской области. Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, в ходе заседания состоялась церемония награждения лауреатов премии имени Найденко.

Лауреатами премии имени Валентина Найденко 2022 года стали: Сергей Бакка, председатель фонда Нижегородского отделения Союза охраны птиц России; Елена Колпакова, координатор движения в защиту Волги "Поможем реке"; Максим Левин, директор ГБУ НО "Экология региона".

"Забота об окружающей среде и сохранении нашей природы – наше важнейшее общее дело. Это должен прочувствовать каждый человек. Поэтому мы должны отмечать вклад тех, кто разрабатывает и реализует проекты с использованием экологически безопасных и энергосберегающих технологий, занимается научной и образовательной деятельностью в этом направлении. Нынешние лауреаты премии имени Валентина Васильевича Найденко занимаются очень разными направлениями сохранения нашей природы, но очень похожи своей преданностью делу", - подчеркнула первый заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Ольга Щетинина.

"Каждый из лауреатов внёс значительный вклад ещё и в экологическое воспитание молодёжи. Не случайно церемония награждения прошла на такой необычной площадке, где как раз проводится большая работа в сфере эко-волонтёрства. Это сейчас крайне важное направление нашей деятельности, перед нами поставлены задачи приобщать молодое поколение к изучению экологической грамотности", - добавил председатель комитета по экологии и природным ресурсам ЗСНО Владислав Атмахов.

           

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Теги:
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