Необходимый стаж для звания "Ветеран труда Нижегородской области" для многодетных матерей планируется сократить до 20 лет Общество

Законодательное собрание Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Необходимый стаж для звания "Ветеран труда Нижегородской области" для многодетных матерей планируется сократить до 20 лет. Соответствующий законопроект внесен в Заксобрание региона.

Согласно информации, такой стаж будет установлен матерей, воспитавших трех и более детей.

Первый зампредседателя Заксобрания Ольга Щетинина подчеркнула, что мама – самая сложная профессия на свете, а материнский труд – ответственный и почетный.

Также планируется снизить необходимый стаж работы на вредных производствах для получения этого звания. Так, для женщин он сократится на 5 лет и составит 30 лет, для мужчин - 35 лет вместо 40.

Кроме того, для повышения статуса звания "Ветеран труда Нижегородской области" предлагается предусмотреть наличие награды Нижегородской области или ведомственной награды для присвоения этого звания.

Обсуждение законопроекта пройдет на заседании Заксобрания 15 декабря.

Ранее сообщалось, что звание "Мать-героиня" получат 16 жительниц Нижегородской области.