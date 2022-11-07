Как удивить ребенка в новогодние праздники. Рекомендации агентства "МорозКО"

Сверкают новогодним оформлением витрины магазинов, улицы и дома украшены световыми гирляндами, а жители Москвы начали искать подарки и закупать продукты к праздничному застолью. Больше всего праздника ждут дети в возрасте 2-6 лет, ведь они верят в чудеса, надеются на встречу с Дедом Морозом. Приятная предпраздничная суета зачастую сочетается с проблемой выбора подарка. Многим родителям хочется найти не только красивый, но и полезный презент, который не будет заброшен через пару дней. Что подарить сыну или дочке на праздник и как сделать сюрприз запоминающимся? Ответы на эти вопросы вы найдете в данной статье.

Одним из самых простых способов удивить и порадовать малыша – это подарить ему новую игрушку. Каждый родитель решает самостоятельно, приобрести ли малышу мягкого зверька или выбрать что-то, способствующее развитию.

Принести подарок может лично Дедушка Мороз. Представьте эмоции своего малыша, если в квартиру войдет Волшебник в яркой, сверкающей шубе и принесет мешок с гостинцами.

На видео, предоставленном агентством «МорозКО», вы сможете увидеть, с каким неподдельным счастьем смотрит мальчик на пришедших волшебных персонажей, с какой радостью участвует в развлекательной программе.

Видео: Дед Мороз и Снегурочка на дом

Очень весело и интересно проходят коллективные праздники в детских учебных заведениях, если пригласить на них профессиональных артистов с большим опытом работы в роли Деда Мороза и Снегурочки.

Видео программы с Дедом Морозом и Снегурочкой в школе

1. Если ребенок заранее сказал родителям, что он желает получить от Дедушки Мороза – это значительно упростит покупку подарка. Однако не всегда можно приобрести именно то, что он просит. На замену стоит поискать что-то не менее интересное. Например, можно приобрести для маленького фантазера конструктор. Сборка фигур из множества мелких деталей научит ребенка концентрации внимания, усидчивости, разовьет фантазию и моторику.

2. Умные часы могут стать отличным подарком, ведь по ним не только можно узнавать время, но и разговаривать с ребенком. Такие часы совместимы с большинством смартфонов, оснащены трекером, и родители в любое время могут узнать, где находится их непоседа.

3. Красивый рюкзак. С ярким рюкзаком ребенку будет приятнее ходить в школу или детский сад. В него можно положить все необходимое для занятий, спорта и отдыха.

4. Интерактивная игрушка-питомец.

Если ребенок хочет завести щенка или котенка, но родители не могут по каким-то причинам принести в дом еще одного члена семьи (животные требуют серьезного ухода), можно купить малышу робота - собаку, которая умеет, ходит, лаять, петь песенки, вилять хвостиком и качать головой.

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