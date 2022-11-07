Стрейч плёнка - популярный и полезный материал

Одной из самых полезных и популярных новинок среди упаковочных материалов является стрейч плёнка. Это изделие представляет собой прозрачную, либо окрашенную в основные цвета спектра полимерную пленку, изготовленную из полиэтилена с линейной структурой. Технология изготовления материала сама по себе довольно свежая – была внедрена в массовое производство чуть более 50 лет назад.

У стрейч плёнки имеется уникальная особенность по линейному растяжению, а также способность качественно прилегать к поверхности упаковываемых предметов, без зазоров и воздушных мешков.

Также укрытие пленкой может проводиться в несколько слоёв, при этом каждый последующий слой плотно примыкает к предыдущему.

Это покрытие не прилипает к поверхности товара, создает практически полную герметичность и исключает воздействие на упакованный товар вредных факторов окружающей среды.

Указанные особенности материала позволяют использовать стрейч пленку в самых разных областях:

фасовка пищевых продуктов

защита багажа в аэропортах

формирование штабелей и паллетов с продукцией на складах

косметические процедуры

Нарастает популярность использования стрейч пленки не только в качестве недорогой и практичной упаковки, но и в качестве материала для хобби, связанных с изготовлением различного рода декоративных предметов, для использования в быту при фасовке пищевых продуктов, наборов для пикника и прочих домашних забот.

В зависимости от типа применения, изделие поставляется в рулонах различной ширины и метража. Для ручной работы используется стрейч пленка шириной от 125 до 300 мм, для автоматизированных (машинных) процессов предусмотрены рулоны шириной 500 мм.

Компания Паклэнд предлагает большой выбор стрейч пленки в Москве по низкой цене.

В ассортименте представлена пленка следующих видов:

I сорт – для использования в том числе и с пищевыми продуктами, прозрачная бесцветная и цветная, рулон шириной от 125 до 500 мм

II сорт - не предназначена для контакта с пищей, изготовлена из переработанного материала, рулоны шириной 500 мм

Использование стрейч плёнки для упаковки продукции позволяет автоматизировать эти процессы, сведя к минимуму участие работника в процедуре. Это помогает производителю товара или владельцу склада значительно сократить расходы и оптимизировать логистические процессы, сохранить уверенность в том, что продукция надежно защищена от воздействия негативных факторов внешней среды.

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