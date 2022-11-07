Центр онкогенетических исследований будет создан в ПИМУ Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Центр онкогенетических исследований планируют создать на базе ПИМУ. Об этом стало известно на заседании комитета по социальным вопросам Законодательного Собрания Нижегородской области.

В центре внимания парламентариев оказался вопрос развития нижегородских вузов, получивших специальный грант программы "Приоритет-2030".

В Приволжском исследовательском медицинском университете по программе реализуется сразу несколько проектов, посвящённых психическому здоровью. В их числе – создание межвузовской службы психологической поддержки учащихся вузов и сузов. Также действует проект "Здоровое будущее".

В НГТУ им. Алексеева благодаря гранту были поддержаны все пять стратегических проектов, которые сквозным образом реализуются через развитие всех политик университета - научной, образовательной, молодежной, кадровой, информационной и других.

"Радует, что благодаря грантовой поддержке наши вузы представили чёткий план развития на годы вперёд и уже внесли значительный вклад в важнейшие для страны проекты. Кроме того, реализация программы даст возможность значительно модернизировать IT-инфраструктуру учебных заведений и увеличить долю доходов от научных исследований", - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, что ПИМУ вошёл в единый реестр ЕАЭС по проведению клинических испытаний.